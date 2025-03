Alec Baldwin pensó en el suicidio tras incidente en el rodaje de ‘Rust’

Hilaria Baldwin, esposa del actor, reveló que su pareja consideró quitarse la vida tras haberle disparado por accidente a la directora de fotografía y al director de ‘Rust’.

Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin , reveló en un capítulo de The Baldwins, el nuevo reality show que ella y su familia protagonizan, que el actor consideró quitarse la vida tras el incidente que vivió durante el rodaje de la película Rust.

Alec Baldwin pensó en quitarse la vida tras incidente ocurrido en rodaje

El 2021 fue un año devastador para Alec Baldwin y su familia, ya que, durante el rodaje de la película Rust, disparó accidentalmente una pistola de utilería en una escena, lo que resultó en la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Este trágico incidente desató una serie de consecuencias que, hasta el día de hoy, siguen marcaron profundamente al actor.

En uno de los más recientes episodios que han salido en el nuevo reality The Baldwins, el cual es protagonizado por Hilaria, Alec Baldwin y sus hijos, la esposa del actor reveló que tras la tragedia en la que su esposo estuvo involucrado, el actor de Before you know it, pensó en el suicidio.

Alec Baldwin (Pool/Getty Images)

“Encontré estos mensajes de texto el otro día… (Alec) dijo que quería suicidarse“, le dice Hilaria a un amigo en el episodio transmitido el pasado 2 de marzo.

Asimismo, la instructora de yoga señaló que Baldwin ha vivido desconsolado, desde que ocurrió el incidente. “Él ha estado luchando con la ‘culpa del sobreviviente’ cuando envió esos mensajes. Él hubiera deseado que eso le hubiera pasado a él. Cambiaría de lugar en un segundo“, agrega.

Alec e Hilaria Baldwin (Pool/Getty Images)

Alec Baldwin lucha por su salud mental

Cabe destacar que, el actor de 66 años ha estado luchando contra el dolor psicológico, una carga emocional que sigue afectando su vida diaria. En el mismo capítulo, Hilaria reveló que Alec continúa reviviendo el trágico accidente una y otra vez, lo que le ha dejado secuelas mentales profundas.

“Le ha afectado enormemente su salud y su salud mental. De repente, empezó a tener problemas cardíacos. Ha sido hospitalizado varias veces“, recordó Hilaria.

Alec Baldwin y su familia (Roy Rochlin/Getty Images for Netflix)

El incidente que ocurrió en el rodaje de Rust

En 2021, Alec Baldwin, quien formaba parte del elenco de Rust, se encontraba rodando la película en una antigua iglesia del rancho Bonanza Creek. Sin embargo, mientras sostenía una pistola, disparó accidentalmente, lo que resultó en la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejó al director Joel Souza herido.

Halyna Hutchins (Sam Wasson/Getty Images)

Pese a que la pistola era real, se esperaba que no estuviera cargada con municiones, lo que generó una serie de consecuencias legales y emocionales para el equipo de producción.

Según informes del Departamento de Policía de Santa Fe, el asistente de dirección Dave Halls tomó el arma de un carro de accesorios y, después de declararla como “pistola fría” (lo que significa que no debería tener munición real), se la entregó a Baldwin para una escena.

Alec Baldwin quedó libre de cargos por homicidio

A mediados de julio del año pasado, el juicio en donde se buscaba esclarecer la responsabilidad de Alec Baldwin por haber cometido homicidio involuntario tras haber disparado accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, fue anulado por falta de evidencias.

La solicitud que finalizó el proceso legal de Baldwin, desató una serie de acontecimientos sorprendentes, como la dimisión de uno de los dos fiscales especiales que dirigían el caso y la decisión de la jueza Mary Marlowe Sommer de permitir que el jurado escuchara a varios testigos.

Hilaria y Alec Baldwin. (Pool/Getty Images)

Según el abogado del actor, las balas involucradas en el incidente podrían estar relacionadas con la muerte de Halyna Hutchins, pero provenían de un caso distinto y tenían un número diferente. Sin embargo, los fiscales argumentaron que la munición no estaba vinculada al caso y que no coincidía con las balas encontradas en el set de Rust.

A pesar de esto, la jueza dictaminó que, aunque las balas no fueran pertinentes al caso, deberían haber sido compartidas con el equipo de defensa de Baldwin. «La ocultación voluntaria de esta información por parte del Estado fue intencionada y deliberada», afirmó Sommer. «No hay forma de que el tribunal corrija este error», concluyó.

Como resultado, los fiscales no podrán presentar nuevos cargos contra Baldwin, ya que la jueza desestimó el caso de manera definitiva, sin declararlo nulo. «Era la opción nuclear. El caso ha terminado», declaró Joshua Ritter, abogado del actor a la BBC.