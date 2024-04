Alberto Guerra sorprende al aparecer en portada de revista junto a Madonna

Alberto Guerra sorprendió al aparecer en la portada de una revista junto a Madonna .

El actor cubano y la Reina del Pop, que se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 20 de abril de 2024 para ofrecer cinco fechas como parte de su Celebration Tour en nuestro país, protagonizan la portada de la revista Re-Edition.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Alberto Guerra compartió la portada de la revista junto al mensaje: «No es asunto tuyo».

Por su parte, Madonna compartió la misma fotografía de la publicación que saldrá a la venta el próximo 25 de abril, en la que el actor cubano le comentó: «Hagámoslo….».

Aunque aún no se revelan detalles de la entrevista que concedió la estrella del pop, un adelanto de la revista cuenta: En palabras de Madonna: “¿Qué tiene que hablar un actor cubano radicado en la Ciudad de México que interpreta a un sicario en una serie llamada Griselda, con una cantante de Detroit, dedicada a su vida y a sus hijos en la ciudad de Nueva York y actualmente en una gira mundial?”.

«Surrealismo, Dios, Comunismo, montar a caballo, Gabriel García Márquez, malos tatuajes y mambo vs. Salsa».

Alberto Guerra disfruta de su éxito profesional

Alberto Guerra está disfrutando del éxito y la atención que ha recibido tras el fenómeno de la serie de Netflix, Griselda, donde interpreta a Dario, uno de los esposos de Griselda Blanco, la temida narcotraficante, y padre de su hijo menor.

“Me siento muy orgulloso, pero nada la vida sigue y hay que tomarlo todo con cierta calma lo bueno y lo malo y lo regular y mantener las cosas como son”, compartió en entrevista para Quién.

Como “un regalo”, es como Alberto define la experiencia de formar parte de este proyecto protagonizado por Sofía Vergara, con quien comparte el crédito principal.

El actor tiene un par de proyectos en puerta como el próximo estreno en Netflix de la cinta que filmó con Andi Baiz y una serie que llevará por título Accidente. “Estoy en un momento bastante familiar, bastante tranquilo. Estoy muy concentrado en mi trabajo y en mi familia prácticamente no tengo espacio para nada más en mi vida. Ser papá y esposo la mayor parte de mi tiempo, lo más que pueda”.

“Con los años he ido aprendiendo también que el éxito de un personaje o de un proyecto no depende de la responsabilidad de un actor y no es gracias a él que es un éxito y ni es culpa de él, sino lo es. Los actores somos una pieza fundamental de algo mucho más grande que nosotros, hay que asumirlo”.