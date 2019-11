¡Al fin! Coraje, el Perro Cobarde regresa a la televisión

Quién creció en la época de los 90 seguramente creció viendo las caricaturas que pasaban en la televisión abierta: ¡Hey Arnold!, Los Rugrats, Bob Esponja, Ren y Stimpy, y, por su puesto, Coraje, el Perro Cobarde.

En una entrevista para Tiger Media Network para LADbible, John R. Dilworth declaró que ha estado trabajando en conjunción con Cartoon Network para desarrollar una precuela de Coraje.

“Estamos desarrollando una precuela con Cartoon Network, pero no sabemos a dónde va, cómo se está desarrollando. Quiero decir, es algo patentado, así que todo lo que puedo decir es que estamos muy, muy emocionados. Pero para ponerlo en perspectiva, he estado cuatro veces en el altar esperando a la novia, y ella nunca apareció. Por lo tanto, incluso cuando todo se ve hermoso y lo has hecho todo perfectamente, hay cosas que están fuera de tu control. Muchos, muchos grandes shows nunca se producen.”



John R. Dilworth, creador de la serie