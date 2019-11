Al actor John Boyega le robaron el guión de la nueva peli de Star Wars; Disney lo recompra en eBay

El actor John Boyega admitió este miércoles que era suyo el guión de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker que se extravió y que llegó a ponerse a la venta en eBay.

“Fui yo”, confesó entre risas el intérprete británico a su paso por el programa televisivo Good Morning America de la cadena ABC.

“Me estaba mudando de apartamento y dejé el guión debajo de mi cama (…) Cuando me desperté por la mañana, lo cogí para llevármelo, pero mis amigos vinieron y, sabes, empezamos una pequeña fiesta y el guión simplemente se quedó ahí”, contó.

“Unas semanas después, una persona de la limpieza llegó, encontró el guión y lo puso en eBay por unas 65 libras (unos 84 dólares). ¡Así que esa persona no conocía su valor real!”, exclamó en tono burlón.

La metedura de pata de Boyega, que en la última trilogía de Star Wars interpreta a Finn, podría haber arruinado la trama de esta novena película, por lo que no resulta extraño que muchísima gente en Disney, que posee los derechos de la saga galáctica, se tomara el asunto con la máxima seriedad.

“Fue aterrador. Me llamaron todos los ejecutivos. Incluso Mickey Mouse me llamó en plan: ‘¿Pero qué has hecho?”, bromeó Boyega.

Esta anécdota, que terminó con final feliz ya que Disney logró recuperar la copia perdida sin que se filtrara su contenido, comenzó el lunes cuando el cineasta J.J. Abrams desveló que un guión de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker, cinta que llegará a los cines el 20 de diciembre, había llegado a ponerse a la venta en eBay.

“Uno de nuestros actores, no diré cuál, quiero decirlo pero no lo haré, dejó una copia del guión debajo de su cama y fue encontrado por alguien que limpiaba su cuarto”, explicó en una intervención también en Good Morning America.

Fuente: Sin Embargo