Aislinn Derbez revela su secreto para mantener buenas relaciones con sus exs

La actriz reveló su fórmula para mantener un trato cordial con sus exs, incluyendo al papá de su hija, Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez se sinceró sobre su vida sentimental, en especial sobre la relación que actualmente tiene con sus ex parejas, luego de que en octubre del año pasado declaró que se encuentra soltera y no tiene prisa de volver a enamorarse.

Durante la conferencia de prensa de la serie Entre paredes de Disney +, la hija mayor de Eugenio Derbez reveló su fórmula para mantener un trato cordial con sus ex, incluyendo al papá de su hija, Mauricio Ochmann, pues desde su perspectiva, esto debería ser lo normal cuando se termina un romance.

Aislinn Derbez mantiene buenas relaciones con sus ex parejas

“No puede ser que vean a sus exes y no puedan convivir, ¡por Dios!, o sea, para mí las personas con las que he estado, de verdad, les tengo mucho cariño, son personas que en su momento fueron familia para mí, y ¿por qué tenemos que acabar peleados?, a menos que te hayan hecho una trastada, pero aquí no pasó eso”, declaró.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram/Mauricio Ochmann)

“Yo, al contrario, trato de acordarme de las cosas buenas, trato de hacerme super responsable de la parte que me toca, en lugar de victimizarme y decir que la culpa fue toda del otro. Pero nada, al contrario, les guardo mucho cariño, y trato de ver lo que aportaron en mi vida, y fueron etapas muy bonitas”, agregó.

Y debido a que en este proyecto Aislinn Derbez comparte créditos con su ex novio Christian Vázquez, la famosa relató que la primera vez que vio al actor fue en el cine con la película Oveja negra, al lado de Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez recuerda cómo conoció a su ex novio Christian Vázquez

“Le dije a mi papá: ‘no manches papá, ¿ya viste?, o sea, ese chavito que está ahí como que algo me movió’, y mi papá de; ‘ay, hija, a ti te gustan todos, tú nada más pasas así una hora viendo a alguien y te gusta’”, inició su anécdota.

Aislinn Derbez y Christian Vázquez (Luis Ortiz)

Por último, Aislinn Derbez contó que puso manos a la obra para localizar a Vázquez. “Es que sí era muy enamoradiza, hace 15 años, ahorita no chicos. Y le dije: ‘papá, ¿y este chico?, ¿será que es actor?, ¿será que lo puedo buscar?’. Le escribí [a Ismael Rodríguez] para felicitarlo por la película y preguntarle por el actor. Me pasó el director el Facebook del chavito de la película y lo demás es historia”, remató.

Hace unos meses, durante la presentación de la serie Y llegaron de noche de Eugenio Derbez, Aislinn negó que esté iniciando un nuevo romance, sin embargo, aprovechó para confesar que se encuentra abierta al amor. “No hay galán, pero me siento muy feliz. Fíjate que estos últimos años que he estado soltera, son los mejores años de mi vida. Los primeros dos años han sido por elección, ahorita es la primera vez que te diría: ‘¡órale!, ya me siento un poquito abierta, pero en cero prisas’”, declaró.