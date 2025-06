Aislinn Derbez revela dolorosos momentos que vivió junto a sus papás

Aislinn Derbez habló sobre la tormentosa relación de sus papás, Eugenio Derbez y Gabriela Michel, en el podcast ‘Se regalan dudas’.

Aislinn Derbez reveló dolorosos momentos que vivió en su infancia. Durante una entrevista que le concedió a Lety Sahagún y Ashley Frangie para el podcast Se regalan dudas, la actriz habló de las huellas que le dejó la relación de sus papás.

La actriz es hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel, quienes actualmente mantienen una relación cordial, sin embargo, no siempre fue así: la intérprete aseguró que sus papás «se odiaban».

Aislinn expone violenta relación de sus papás, ​Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Durante la entrevista, Aislinn Derbez reveló lo difícil que fue su infancia al crecer en medio de un matrimonio disfuncional, en donde ambos se la pasaban peleando y ella todo el tiempo era testigo de sus conflictos.

Esta es posiblemente la foto más pequeña de Aislinn Derbez, en la que aparece con sus papás Eugenio Derbez y Gabriela Michel durante unas vacaciones en Acapulco. (Instagram)

«Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó: yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto», comentó.

Aislinn y Eugenio Derbez (Instagram/Aislinn Derbez.)

Incluso detalló que a temprana edad fue testigo de todas las malas palabras que sus papás se gritaban, incluso, reconoció que Eugenio Derbez nunca pusó límites. «Escuché todas las groserías que puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites».

Las secuelas que le dejó a Aislinn Derbez las peleas de sus papás

Aislinn Derbez reconoció que toda esta violencia familiar terminó por dejarle una huella en su vida que al final replicó como adulta.

Aislinn Derbez con su hija Kailani. (Instagram)

«Precisamente al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices: ‘A mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase'».

Finalmente, entre lágrimas, la actriz compartió lo difícil que le ha resultado llevar una buena relación con su hija Kailani, y aseguró que también tiene roces con su pequeña, pero busca ofrecerle su mejor versión.