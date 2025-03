Aislinn Derbez no descarta congelar sus óvulos para volver a ser mamá

Aislinn Derbez reflexionó sobre lo que ha sido su vida en el terreno personal, y a escasos días de haber cumplido 39 años de edad, no descartó volver a convertirse en mamá.

A pesar de encontrarse feliz y satisfecha con su primogénita Kailani, fruto de su relación con Mauricio Ochmann, la hija de Eugenio Derbez confesó que podría congelar sus óvulos para volver a tener un nuevo integrante en su familia.

Aislinn Derbez no descarta volver a ser mamá

«Fíjate que sí lo he estado pensando, eh, podría ser una opción. O sea, estoy muy tranquila, o sea, yo me podría quedar feliz con mi hija tal y como está, y también estoy abierta a la posibilidad, así que puede ser una buena opción… La verdad es que estoy abierta», dijo Aislinn durante su encuentro con distintos medios de comunicación durante su paso por la alfombra del evento Las 50 Mujeres que amamos de la revista Quién.

No obstante, la protagonista de cintas como A la mala y Hazlo como hombre recalcó que para que esto suceda, primero debe tener una pareja estable. “Sola, prefiero mil veces ahorita ya, me quedé así”, manifestó.

Pero al hablar sobre su vida amorosa, la integrante de la familia Derbez confesó que por ahora no tiene ningún prospecto o pretendiente en puerta. “No chicos, todavía no hay, ando muy selectiva, como que yo sí ando de: ‘Miren, mejor sola, que mal acompañada, o que acompañada a medias, o sea, los estándares y la vara está muy alta”, declaró.

Aislinn Derbez reflexiona sobre los hijos no planeados

Aislinn Derbez se reencontró con los reporteros tras la confesión que hizo su papá, Eugenio Derbez, para conmemorar su cumpleaños número 39.

Después de que el productor la felicitara con el siguiente mensaje: «Gracias, @aislinnderbez, por llegar a mi vida y traer orden y magia a este caos. Eres lo mejor que no quería que me pasara», la actriz se sinceró sobre la revelación de su papá.

“Sí, es que creo que sí es muy linda la relación que hemos formado, porque, pues efectivamente no fue planeada, no es como que me quería tener en su momento, Él estaba, así como: ‘¿qué es esto Dios mío?’, ¿no?, como pasa muchas veces con los embarazos no planeados, pero creo que logramos convertirlo en algo hermoso, en una relación muy hermosa, y que de la cual él aprendió mucho”, declaró. “Como que muchas veces a los papás les da pena decir como de: ‘oye, la verdad es que yo no, tú no fuiste planeado, no quería que estuvieras aquí porque yo me estaba muriendo de miedo’, y creo que está bonito normalizarlo y decirlo, que a veces pasa, ¿no?, y que se le puede dar la vuelta a una situación así”, agregó.

Con información de Quién