Aislinn Derbez: «El divorcio es lo mejor que me ha pasado»

Aislinn Derbez aseguró que su divorcio de Mauricio Ochmann ha sido el aprendizaje más importante de su vida.

La historia de amor entre los actores se remonta a 2014, cuando grabaron juntos la películaA la mala. Sin embargo, tras casi seis años de relación, los famosos anunciaron que se separaron, aún así dejaron en claro que se mantendrían cercanos por el bienestar de su hija.

Aislinn Derbez dice que su divorcio es su mayor aprendizaje

Fue a través de su podcast La magia del caos, donde Aislinn Derbez confirmó que haberse divorciado de Mauricio Ochmann fue una decisión que le dio paz en su vida tanto personal como laboral.

Y es que según la hija de Eugenio Derbez, un día se dio cuenta que tenía que respetar las decisiones de su ex pareja, pese a que a veces no les entendía. Además, sus vidas estaban teniendo caminos diferentes.

«Pasó que a veces la otra persona tomaba una decisión por la razón que la otra persona tenga y por más que a veces tú no lo entiendas hay que respetar la decisión si quieres que de verdad las cosas fluyan».

Por amor, Aislinn Derbez tuvo que dejar ir a Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez reiteró que en las relaciones de pareja es fundamental creer en lo que la otra persona quiere para su propia vida. «Hay que confiar en lo que la otra persona tiene que hacer por sí mismo», puntualizó.

«Entonces es muy duro y ahí es donde ahí me tocó confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando porque bien me pude ir en el lado de la víctima de ‘put*¨, pero sí funcionaba’. El reto en mi caso fue como de tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es. Tienes que aceptar eso, fluir con eso».

Aseveró que por amor tuvo que dejar a su pareja para que siguiera su propio camino, aspecto que califica como «el aprendizaje más importante» de su vida «porque no era fácil, era como un rompecabezas».

«Nos estábamos abandonando, pero tú como pareja cuando te das cuenta que te estás abandonando empiezas a dejar tus mundos, tus cosas, dejas de ser esa mujer. Te conviertes en mascota ‘sí vamos aquí’. Entonces, ¿de quién se enamoran?», arremetió.