“Agradezco a Dios que mi caso con Eleazar Gómez no fue tan extremo”, dice exnovia del actor

Vanessa López decidió hacer un video en Instagram para compartir su postura respecto a lo ocurrido con Eleazar Gómez, su expareja, con la modelo Stefi Valenzuela, quien fue golpeada, mordida y estrangulada por su pareja la madrugada de este jueves.

En 2017, Vanessa hizo pública la razón por la que terminó con Eleazar: su relación se había vuelto violenta en los últimos meses, “Yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión era mayor”.

Aunque no quiso especificar qué tipo de agresiones eran, en el programa Hoy dijo entonces que eran “cosas muy feas”. Sin embargo, poco después Eleazar acudió al mismo matutino para desmentirlo.

Ahora que esta nueva situación de violencia ha llevado al actor a las autoridades, y de hecho, el periodista Carlos Jiménez informó en Twitter que Eleazar ya fue trasladado al Reclusorio Sur (tendrá una audiencia este viernes ante el juez de control), Vanessa decidió hacer un video para solidarizarse con Tefi, y para hablar de lo que ella vivió.

“Yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo diga por aquí, ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años, y hubo quienes no me creyeron, quienes pensaron que solamente quería fama, que quería llamar la atención, lo cual me pareció bastante ridículo, yo nunca jugaría con eso y lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado”.

La modelo agradeció a Dios que su caso no hubiera llegado a otros niveles de violencia, y que ella no lo hubiera permitido.

“Me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando bien. Espero que a ustedes también les sirva saber que una agresión por mínima que sea, no debe callarse, porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora”.