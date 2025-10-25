Agradece Jon Bon Jovi volver a los escenarios tras cirugía

El rockero estadounidense Jon Bon Jovi se declaró «agradecido» por poder regresar a los escenarios tras una operación en las cuerdas vocales, luego del anuncio de esta semana sobre la nueva gira de la banda que lleva su nombre.

El cantante, de 63 años, fue sometido a la cirugía en 2022 y necesitó tres años de rehabilitación para recuperar la fuerza necesaria para cantar en directo.

«Estoy emocionado. También estoy agradecido y conmovido.»Me ha costado mucho rehabilitarme. Es algo así como un atleta porque te estás readaptando, como una rotura de pierna para un futbolista en este campo. Tienes que caminar poco a poco hasta que puedas correr», dijo Bon Jovi durante un evento de prensa sobre la gira 2026, celebrado en el estadio de Wembley.

La banda, fundada en 1983 y conocida por éxitos como «Livin’ on a Prayer», «Always» y «It’s My Life», anunció el miércoles su gira Forever Tour, que comenzará el 7 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Bon Jovi tocará posteriormente en el estadio Murrayfield de Edimburgo y en el Croke Park de Dublín en agosto, antes de concluir la gira el 4 de septiembre en el Estadio Wembley de Londres. Esta etapa europea marcará los primeros conciertos de Bon Jovi en Gran Bretaña e Irlanda desde 2019.»La inspiración no fue volver al escenario. La inspiración es cuando escribes una canción y sientes esa resonancia entre las ondas sonoras de la música, la banda y el público», comentó Bon Jovi sobre su decisión de retomar la gira.

Información tomada de Agencia Reforma