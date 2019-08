‘Agente bajo fuego’ encabeza los cines en su estreno

“Angel Has Fallen” encabezó fácilmente la taquilla norteamericana con un debut de 21,3 millones de dólares, de acuerdo con estimados de los estudios publicados el domingo, y de esa forma la secuela de acción alcanzó un éxito modesto en un final del verano a menudo tranquilo.

La película de Lionsgate superó las expectativas del fin de semana, abriendo de manera similar a la entrega anterior de 2016 “London Has Fallen”. La serie de películas está protagonizada por Gerard Butler como un agente del Servicio Secreto que protege al presidente de Estados Unidos, interpretado por Morgan Freeman.

La película número uno del fin de semana pasado, la exitosa comedia “Good Boys”, cayó al segundo lugar con 11,8 millones de dólares. La película cristiana “Overcomer” quedó en tercero al estrenarse con 8 millones.

La cinta de Disney “The Lion King” continúa entre los primeros cuatro sitios después de su estreno hace siete semanas. Ya superó la marca de los 1.500 millones de dólares a nivel internacional.

El aclamado lanzamiento de terror de Fox Searchlight “Ready or Not”, sobre una novia forzada a un juego mortal de escondite con sus nuevos suegros, tuvo un comienzo deslucido con 7,6 millones.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Angel Has Fallen”, 21,3 millones de dólares.

2. “Good Boys”, 11,8 millones.

3. “Overcomer”, 8 millones.

4. “The Lion King”, 8,2 millones.

5. “Hobbs and Shaw”, 8,1 millones

6. “Ready or Not”, 7,6 millones.

7. “The Angry Birds 2 Movie”, 6,4 millones.

8. “Scary Stories to Tell in the Dark”, 6 millones.

9. “Dora and the Lost City of Gold”, 5,2 millones.

10. “Once Upon a Time in Hollywood”, 5 millones.

AP