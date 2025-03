Adrián Marcelo confía en que le llegará al precio a la mamá de Gala Montes para entrevistarla: “Yo tengo mucho dinero”

Pese a que Crista Montes ha sido severamente criticada por considerar dar una entrevista a Adrián Marcelo, a la mamá de Gala Montes esto le tiene sin cuidado.

La mamá de Gala Montes, Crista Montes, sí está considerando aceptar la oferta de Adrián Marcelo.

Como te informamos en SDPnoticias, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- le ofreció 350 mil pesos a Crista Montes por una plática que lo hará facturar mucho más.

Adrián Marcelo no ve alto el precio que él le puso a Crista Montes -de 55 años de edad- mamá de Gala Montes. Todo lo contrario.

El youtuber lo mira como una inversión y aunque no fuera así, no le preocupa, pues dice tener mucho dinero.

“Ella es la que tiene algo que a mí me interesa, a los demás no, y bueno, es mucho dinero para la gente, pero acuérdate que yo tengo mucho dinero, entonces para mí no es tanto”

ADRIÁN MARCELO

Adrián Marcelo confirmó que sí hay un acercamiento con la mamá de Gala Montes, Crista Montes.

Hasta el momento, se desconoce si Gala Montes sabe de las negociaciones con Adrián Marcelo de la boca de su mamá.

Crista Montes, mamá de Gala Montes, puso una serie de requisitos para acceder a entrevista

Adrián Marcelo está seguro de que Crista Montes aceptará darle una entrevista en donde, por supuesto, se hablará de Gala Montes.

No obstante, Adrián Marcelo advierte que la entrevista tal vez no sea cómo él quiere, ya que la mamá de Gala Montes, Crista Montes, puso una serie de condiciones.

“Estamos negociando, no está descartado. Le hicimos una contrapropuesta, y bueno esperando su respuesta. Es una gran señora”, comentó.

De acuerdo con el ex habitante de La Casa de los Famosos México, Crista Montes es muy buena negociando.

“Yo creo que la señora sí ha de traer muchas ganas de hablar mal de su hija, digo, a fin de cuentas, tienen su historia (…)”, contó Adrián Marcelo.