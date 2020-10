Adele bromeó sobre su pérdida de peso e interpretó sus éxitos en “Saturday Night Live”

Adele ahora puede agregar comedia a su larga lista de talentos. La ganadora del Grammy, de 32 años, presentó “Saturday Night Live” este fin de semana. “Hola, soy yo”, comenzó diciendo en su monólogo de apertura, haciendo referencia a su gran éxito de 2015 “Hello”.

“Dios mío, estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y bueno, el resto ya es historia”, relató Adele ante las cámaras.

La artista apareció por primera vez en SNL antes de las elecciones presidenciales de 2008 como invitada musical junto al presentador Josh Brolin. En noviembre de 2015, regresó al programa para actuar durante un episodio presentado por Matthew McConaughey.

También se refirió a por qué no fue la invitada musical y confirmó un nuevo trabajo discográfico. “’¿Por qué no es ella la invitada musical?’ Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas y esto es todo mío, por cierto”, dijo Adele mientras tocaba su cabello.

Además, la estrella británica bromeó sobre su pérdida de peso. “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de COVID y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, dijo.

La cantante anunció por primera vez la noticia de su debut como presentadora de SNL el domingo pasado.”¡¡Maldita sea, estoy tan emocionado por esto !!”, escribió en Instagram. “¡Y también absolutamente aterrorizada!”. Luego, el jueves, compartió una foto de sí misma en el set, leyendo el guión y preparándose para su gran debut como presentadora.

Antes del programa del sábado, Adele se mostró en un teaser promocional junto a la miembro del elenco Kate McKinnon y la invitada musical H.E.R.