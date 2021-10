Adele anuncia la fecha de estreno de ‘30′, su nuevo disco

En un posteo en su cuenta de Twitter, este miércoles, la cantautora inglesa Adele Laurie Blue Adkins, mejor conocida como Adele, dio a conocer la fecha de estreno de su nuevo álbum, titulado 30: el viernes 19 de noviembre.

La intérprete de ‘Someone Like You’, de 33 años de edad, agregó un extenso mensaje dirigido a sus 26.5 millones de seguidores en esta red social.

“A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades sobre mí misma. Me he desprendido de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y sanas con las que salir adelante, y siento que por fin he encontrado mi camino de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida. Y por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum”, expresó.

Luego, en su mensaje dijo que este disco, el cuarto en su carrera (producido por Columbia), es como un amigo cercano el cual le dio luz en tiempos de mucha oscuridad.

Adele Laurie Blue Adkins, conocida en el mundo artístico como Adele, tiene 33 años y su música es una mezcla entre pop, soul y R&B.

“Ha sido mi redención, o mi muerte, durante el periodo más turbulento de mi vida. Cuando lo estaba escribiendo, fue un amigo quien viene con una botella de vino y comida para llevar, sólo para animarme. Un amigo sabio que siempre da los mejores consejos. ‘Es tu vuelta de Saturno nena, así que al carajo, sólo se vive una vez’.

“El amigo que se quedaba despierto toda la noche y se limitaba a tomarme la mano mientras yo sollozaba sin saber por qué. El amigo que me recogía y me llevaba a un lugar al que yo decía que no quería ir, pero que sólo quería sacarme de casa para tomar un poco de vitamina D. Ese amigo que se colaba y dejaba una revista, con una mascarilla y unas sales de baño, para hacerme sentir querida, al tiempo que me recordaba inadvertidamente no sólo qué mes era en realidad, sino que probablemente debería tener algo de autocuidado”, agregó.