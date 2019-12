Adame y Carlos Trejo por fin se enfrentaron; así ocurrió ‘la pelea’

Por favor, que alguien le pase una silla a este par de señores. Una vez más, Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron, pero no a trancazos como nos dijeron que pasaría en la ‘Pelea del siglo’ sino en una batalla de rap que dejó desconcertado a más de uno.

Este extraño momento de la cultura pop ocurrió durante un programa de TV, conducido por Israel Jaitovich. El primero en llegar fue Alfredo Adame quien con un maniquí mostró cómo golpearía al cazafantasmas, porque para ellos es la única forma de arreglar las cosas, al parecer.

Después Jaitovich le propuso ‘agarrarse’ con Trejo en una batalla de rap y sin ninguna objeción aceptó, momentos después llegó Carlos Trejo y fue ahí cuando se armó el deschongue.

Buenas noches, me presento yo me llamo Carlos Trejo y quizá ya me conocen por pelear con un pend***. Yo atrapo a los espectros porque soy un cazafantasmas, aunque Adame no está muerto, lo que se murió fue su fama”.

En respuesta, Alfredo Adame comenzó a atacarlo con palabras como ‘cara de memela enfrijolada’ y ‘mamarracho’.

A mi ya me conocen, no necesito presentarme soy el que acaba con el cara de memela enfrijolada, su amigo el ganador Alfredo Adame y que nadie se preocupe en un momento lo despacho, cree que se ve muy rudo pero más bien parece un mamarracho”.

Presumes de karateka y te pones tu pijama tú crees que a mí me asusta tu disfraz de Kung Fu Panda, para acabar contigo no requiero de armas largas, te dejé llorando con una botella de agua, dijo Carlos Trejo, en referencia al botellazo que le propinó hace un tiempo.

Pero aquí llegó la peor parte, como si fuera algo gracioso Alfredo Adame recordó la violencia que Carlos Trejo ejerció contra Yatana, quien de hecho lo acusó de haberla obligado a abortar.

Pero Carlos Trejo hasta respondió con una sonrisa, ¿acaso le enorgullece? Cuando fue su turno de rapear aludió al tamaño de su pene.

Candidato a la alcaldía y perdiste las elecciones, también me dijo tu mujer que perdiste las erecciones. Pueden criticarme y no me desubico mientras mi mujer no me diga pitochi**.