Adamari López revela que fue discriminada por su peso

En varias entrevistas, Adamari López ha compartido que llegó a ser criticada por su peso, incluso, en redes sociales recibió muchos insultos que muchas veces respondió. Sin embargo, en años recientes, la conductora puertorriqueña ha bajado drásticamente de peso.

Ahora, en el programa Desiguales de la cadena Univision que conduce al lado de Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Karina Banda y la doctora Nancy Álvarez, que no solo ha sido discriminada por su peso, sino también se han burlado de su altura.

«Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho ‘chichón de piso’ porque soy muy chiquita», contó en el episodio del programa.

Adamari López fue discriminada por sobrepeso

Además, Adamari López compartió que sí ha sido discriminada por su peso. «Quizás he sentido cuando estaba gordita (sobre) las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada», explicó.

En el reciente episodio de su podcast Ada y Chiqui De Show, el cual se titula ‘¡También nos duele!’, la actriz puertorriqueña recordó los crueles insultos y apodos que recibía en redes sociales cuando tenía sobrepeso.

«Yo recuerdo cuando estaba gordita, la palabra ‘gorda’ no me ofendía. Cuando empiezo a leer y hay cosas que roban mi paz, dejo de leer porque no me voy a alimentar de esos comentarios.

No quiere decir que no me duelan ni afecten, yo sé parar cuando veo que no me gustan los comentarios, para no mortificarme y quedarme con eso en la cabeza. Me decían que estaba horrible, vieja y hasta Miss Peggy», contó.

«¿Quién es uno para opinar sobre la vida de otra persona y de hablar de cosas tan feas?», cuestionó en el podcast.

Adamari López sufrió por los crueles comentarios que recibía

Aunque Adamari López intenta no hacer caso a los insultos y críticas, sin embargo, confesó que le afectan: «Esas cosas molestan y hieren porque no dejo de ser un ser humano», compartió.

Por su parte, la ex reina de belleza Migbelis Castellanos compartió ‘el otro lado de la moneda’, pues para ella fue al revés, fue discriminada cuando bajó de peso.

«Yo sí sentí que cuando tenía la etiqueta de la ‘Miss Gorda’ por lo que tanto me criticaron a mí, me daban más oportunidades de trabajo porque es la inclusión forzada a la cual detesto y estoy en contra», contó.

«Cuando tenía esta etiqueta de ‘Miss Gorda’ como estaba ‘trending’ y todo el mundo con el tema de la inclusión tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más. Perdí peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca», añadió.

La venezolana considera que a la sociedad le falta «respeto» y «empatía» con la diversidad de cuerpos que existen.