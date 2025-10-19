Adamari López aclara cuál es su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante rumores de un romance

Adamari López, actriz y presentadora de la cadena Univision, se pronunció sobre versiones difundidas en redes sociales y retomadas por medios internacionales en torno a un supuesto romance con el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En una reciente transmisión del pódcast Ada y Chiqui Da Show, la puertorriqueña fue cuestionada por la periodista Stephanie Himonidis Sedano, ‘Chiquibaby‘, sobre el rumor.

Himonidis Sedano, quien subrayó tener una amistad cercana con López, indicó que en días recientes recibió link de videos y notas informativas donde la actriz era citada reconociendo haber iniciado una relación sentimental con el expresidente.

El origen del rumor

El video en cuestión fue reproducido en el espacio; sin embargo, aunque Adamari López reconoció que se trata de un live difundido originalmente en sus plataformas digitales, afirmó fue alterado con inteligencia artificial para confirmar una supuesta relación con el político mexicano.

“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa. En otras ocasiones, no has conocido a ninguna de esas personas y, hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, pues se crean diferentes relaciones”, señaló.

López mencionó que no es la primera vez que ha sido vinculada falsamente con un político mexicano. Años antes, fue asociada al expresidente Enrique Peña Nieto.

“No conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos. Nunca he coincidido en ningún lugar. No tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos”.

El impacto de la noticia en su entorno cercano

Adamari López, cuya vida personal ha estado bajo los reflectores desde su divorcio del cantante Luis Fonsi, reconoció que los rumores trastocaron su círculo más cercano: “Todo esto ha sido creado por inteligencia artificial. Hay mucha gente que se ha creído que tengo una relación con ellos… Le han preguntado a gente de mi entorno y también me han preguntado a mí en las redes sociales. Cuando estuvimos en Panamá, en Premios Juventud, mucha gente se cuestionaba por qué no había ido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

La actriz pidió no ser relacionada con el expresidente, quien está casado con la académica Beatriz Gutiérrez Müller. En tono de broma, expresó que no podría mantener un romance con el político tabasqueño por ser demasiado parecido a su padre.

Auge de las noticias falsas

Adamari López se une a una larga lista de celebridades que han sido blanco de noticias falsas, fenómeno que ha tenido un crecimiento en los últimos tres años correlación con el auge de la inteligencia artificial.

En 2022, luego de concretarse la adquisición de Twitter por Elon Musk, el empresario implementó cambios controversiales en la red social. Uno que marcó un parteaguas fue la eliminación de verificadores de información.

Durante su gestión, la exactitud de las publicaciones que se hacen en X son responsabilidad de los usuarios. Emulando a Musk, a inicios de este año, Meta, propietaria de Instagram y Facebook, también eliminó la verificación de datos independientes.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, indicó que el cambio se determinó tras identificar que moderadores de ambas plataformas eran “demasiado tendenciosos políticamente”. No obstante, portavoces de organizaciones en contra de la incitación al odio en internet aseguraron que la decisión de Zuckerberg buscaba alinearse con la visión política del presidente Donald Trump.