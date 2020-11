Acusan al payaso ‘Chuponcito’ de acoso sexual

José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso Chuponcito, fue acusado de acoso sexual por parte de su ex asistente personal Carla Oaxaca, quien reveló a distintos medios de comunicación que el comediante ha violentado a más mujeres. Aquí te contamos la polémica que ahora envuelve al payasito que se saltó a la fama en Se Vale.

De acuerdo con De Primera Mano, se dio a conocer que el famoso comediante enfrenta una demanda por acoso sexual, luego de que su ex asistente Carla Oaxaca lo acusara. Los hechos, según de la joven, desde 2017 hasta 2020 fue víctima de la violencia sexual.

Según su testimonio, Chuponcito le mandaba mensajes de acoso, la tocaba de forma morbosa y que incluso en un momento la intentó besar. Además de que, según dijo, fue despedida de forma injustificada.

Aunque Chuponcito no ha hablado sobre el tema, Gustavo Adolfo Infante aseguró que el comediante negó todo de lo que se le acusa y que iniciará un procedimiento legal para aclarar la situación.

Carla Oaxaca también dio una entrevista para el programa Hoy, en donde recalcó lo que vivió con Chuponcito:

“Creo que hacíamos una muy buena mancuerna de trabajo, cuando de pronto empiezan unos comentarios que de primer momento los siento como una pretensión y cada vez empiezan comentarios como ‘dame un beso’, ‘imagínate que soy otro, ‘estoy enamorado de ti’, y no se vale”, comentó para Hoy.

Asimismo, la mujer negó que Chuponcito la haya despedido por la pandemia, pues según ella la despidió desde enero.

“Hay más mujeres involucradas. No me gustaría entrar en esos detalles, sin embargo, hay los rumores. El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mí; le corresponde a cada una de ellas hablar”, dijo Carla Oaxaca en entrevista.

Por: MULTIMEDIOS