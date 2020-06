Acusan a JK Rowling de transfobia por tuits

La escritora y productora de cine británica J. K. Rowling, reconocida como la autora de la saga Harry Potter, expuso su opinión a través de una publicación en internet, sobre un artículo compartido por una revista digital estadounidense, hecho que dividió opiniones y la posicionó en los primeros lugares en tendencias de la red social.

Las personas no binarias de género menstrúan”, asegura la nota publicada por la revista digital Devex, hecho que Rowling no pudo ignorar y respondió en su cuenta de Twitter: “‘Gente que menstrúa’ Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas, ¿alguien me ayuda?”.

Los internautas arremetieron en contra de la escritora, incluso, insinuaron que era una ignorante del tema; ella respondió: “He pasado muchos de los últimos tres años leyendo libros, blogs y ensayos científicos sobre la gente trans y sé exactamente cuál es la distinción, nunca suponga que porque alguien piensa de manera diferente, no tiene conocimiento”.

En otra de sus publicaciones, externó: “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo, si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra; conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo, elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio, es decir la verdad”.

Las publicaciones dividieron opiniones entre sus lectores, quienes comentaron: “Aquí viendo a J.K Rowling expresar su transfobia”, “Apoyo a la comunidad LGBT pero no comprendo por qué cancelar a J.K Rowling por decir que las mujeres menstrúan”, “¿Cómo se atreve una mujer a hablar sobre los problemas que enfrentan las mujeres?”, escribieron algunos internautas al respecto.

Fuente: Excélsior