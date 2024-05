Acusan a Amazon Prime de doblar series con IA

Amazon Prime se encuentra en medio de una polémica por acusaciones de que está doblando al español dramas coreanos (doramas) utilizando voces generadas con Inteligencia Artificial.

Compartiendo clips de series como Mi hombre es un cupido y El Latido de mi Corazón, el actor de voz Joel Gómez Jiménez- conocido por interpretar a Denji en Chainsaw Man y Thorfinn Thordarson en Vinland Saga– acusó a la plataforma de streaming de atentar contra el oficio de doblaje al usar IA.

“Prime Video ha dado el primer paso en doblar una serie con IA y este es el resultado: Un bodrio como una catedral. Nos insultan como publico haciendo que nos traguemos esto y lo vamos a aceptar? Tan poco vale nuestro criterio? Esto es una falta de respeto a la humanidad“, escribió el intérprete en su cuenta de X.

“Como actor de doblaje, permitir esto en mi profesión me parece el mayor insulto. Como consumidor siento asco. No. No queremos que mejore de aquí a unos años. Queremos personas interpretando“, añadió en otra publicación.

Por su parte, el traductor perteneciente a AEDEA Studio y administrador del portal ANMTV Latinoamérica, se sumó a las críticas tildando de “insulto” los doblajes aparentemente hechos con Inteligencia Artificial.

Específicamente, señaló que doramas como Mi hombre es un cupido, Fiel al amor y El latido de mi corazón utilizan esta tecnología con resultados poco favorables.

Estas acusaciones abrieron un debate en redes sociales, con usuarios sumándose a las críticas y preocupaciones sobre el futuro del doblaje si las herramientas de IA comienzan a adoptarse de manera masiva, potencialmente afectando a miles de actrices y actores de voz.