Acusadora de Andrés asegura que le quedan 4 días de vida

Virginia Giuffre, víctima de la red de trata de personas del empresario Jeffrey Epstein y quien acusó al Príncipe Andrés de haber abusado sexualmente de ella cuando era una menor de edad, está al borde de la muerte.

Desde un hospital en el que se encuentra tras un accidente automovilístico, la californiana de 41 años especificó que los médicos le dieron cuatro días de vida.

En una publicación en sus redes sociales, que acompañó de una foto, explicó que un autobús escolar se estampó a más de 110 kilómetros por hora contra el carro en el que ella viajaba.»Tengo insuficiencia renal. Me dieron cuatro días de vida y me trasladaron a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, pero no hasta que vea a mis bebés por última vez», se lee.

Giuffre demandó al Príncipe Andrés en 2021 por abuso sexual de menores y, un año después, llegó a un acuerdo con el hermano del Rey Carlos III, previo pago de una suma monetaria desconocida.

Información tomada de Agencia Reforma