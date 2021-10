Actriz trans Jamie Clayton será Pinhead en el reboot de Hellraiser

En la primavera de 2019, un reboot del espeluznante clásico de 1987 recibió luz verde por parte de Spyglass Media Group. Como productor y guionista figuraba David S. Goyer (Terminator: Destino oculto) y un año después David Bruckner (La casa oscura) se apuntó para la silla de dirección. Desde entonces no había habido mayores noticias en torno al proyecto, pero todo cambió esta semana. Resulta que la novedosa película Hellraiser recién culminó rodaje y presume a la histrión Jamie Clayton en el rol del emblemático antagonista Pinhead.

Respecto a sus orígenes, cabe recordar que Pinhead es un personaje ficticio que tuvo su debut fílmico en la película original Hellraiser. Ésta se inspiró en la novela The Hellbound Heart del inventivo escritor Clive Barker, sobre un grupo de entidades sadomasoquistas (provenientes de otra dimensión) que se hacen llamar «cenobitas». Su líder, Pinhead, fue interpretado por Doug Bradley en cuatro entregas de la franquicia cinematográfica. Ahora, Jamie Clayton será la primera mujer que se pone en los zapatos del sumo sacerdote.

Asimismo, últimos reportes señalan que el mismo Barker destaca como productor del reboot, en complicidad con David S. Goyer, Keith Levine y Marc Toberoff. El reparto del filme lo complementan Brandon Flynn (13 Reasons Why) Goran Visnjic (The Boys) Drew Starkey (Love, Simon) Adam Faison (Into the Dark), Aoife Hinds (Normal People), Selina Lo (Boss Level) y Hiam Abbass (Blade Runner 2049). A la cabeza del elenco, yace la actriz Odessa A’zion, quien viene de protagonizar la serie Grand Army de Netflix.

La nueva Hellraiser terminó de rodarse en días recientes, bajo la dirección de David Bruckner, a partir de un guion coescrito por Ben Collins y Luke Piotrowski. Ninguna sinopsis oficial se ha dado a conocer.

«Ha sido un gran honor tener a Clive [Barker] a bordo para apoyarnos y guiarnos a través del increíble universo que creó hace tanto tiempo. Combinado con un elenco intrépido y comprometido, que incluye a la increíble Jamie Clayton —quien encarna por completo el papel del Sacerdote del Infierno— nuestro objetivo es crear un nuevo capítulo muy especial en el legado de Hellraiser«, dijo Bruckner en un comunicado (vía).

Jamie Clayton viene de estelarizar series dramáticas como The L World: Generation Q y Designated Survivor. Entre 2015 y 2018 dio vida a la hacker Nomi Marks en el show original de Netflix Sense8. Ahora, al asumir el rol de Pinhead en Hellraiser, la californiana se habría convertido en la primera mujer transgénero que lidera una franquicia de horror de tales dimensiones (vía).

El susodicho reboot tendrá estreno exclusivo en la plataforma de streaming Hulu. No existe todavía una fecha oficial de lanzamiento.

Fuente: CinePremiere