Actrices abandonan los Premios César tras triunfo de Roman Polanski, acusado de violación

La noche de este viernes 28 de febrero, se realizó la ceremonia número 45° de los Premios César, organizada por la Academia de las Artes y Técnicas del cine de Francia. En dicha ceremonia Roman Polanski fue reconocido en la categoría de Mejor director gracias a la cinta El oficial y el espía (J’accuse). Sin embargo, su victoria se tornó turbia, cuando varias actrices abandonaron la ceremonia, debido a los antecedentes de abuso sexual que persiguen al cineasta.

Tras anunciarse el triunfo del realizador franco-polaco, la actriz Adèle Haenel (protagonista de Retrato de una mujer en llamas) se levantó visiblemente molesta para abandonar la sala. A su salida, la actriz se limitó a decir: «Bravo por la pedofilia» (vía The New York Times). La actriz no fue la única en mostrar su descontento, pues la directora Céline Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) también lo hizo.

A continuación pueden ver el video de dicho momento compartido a través de redes sociales:

Adèle forever. pic.twitter.com/Fhe9xSLxCK — Portrait of a Lady on Fire (@Portrait_Movie) February 28, 2020

The New York Times afirma que muy pocos presentes aplaudieron el triunfo de Polanski, quien no asistió a la ceremonia debido a posibles represalias en su contra. El realizador de 86 años había declarado unos días antes (vía IndieWire) lo siguiente:

«Los activistas me amenazan con un linchamiento público. Algunos han pedido manifestaciones, otros planean convertirlo en una plataforma. Esto promete parecerse más a un simposio que a una celebración de cine diseñada para recompensar a sus mayores talentos», expresó.

Por su parte, Adèle Haenel (quien ha tenido una presencia importante en el movimiento #MeToo) había platicado con The New York Times para expresar su disgusto hacia el cineasta. «Distinguir a Polanski es escupir en la cara de todas las víctimas. Significa que violar mujeres no es tan malo», dijo.

Roman Polanski también fue tema de conversación en la edición número 76° del Festival Internacional de Cine de Venecia. En el festival se encendió un debate gracias a la cineasta Lucrecia Martel, quien declaró que no asistiría a la gala de Roman Polanski por las acusaciones de abuso sexual que el director enfrentó años atrás. El asunto llegó a niveles extremos cuando los productores de El oficial y el espía amenazaron con sacar a la cinta de competencia.

Fuente: Cine Premier