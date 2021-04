Abuelita youtuber pide ayuda con más suscriptores para poder sobrevivir

Una abuelita de 87 años se volvió viral en redes sociales luego de pedir ayuda a través de su canal de YouTube, pues ella realiza contenido sobre recetas de cocina.

La problemática aquí es que su longeva edad no le permite conseguir empleo con tanta facilidad, por lo que a través del mencionado video expresó que necesita el apoyo de su comunidad digital, para crecer el proyecto y poder monetizar su trabajo en Internet para que le permite seguir viviendo de tal destacada labor.

El caso de la mujer adulta mayor ya ha conmovido a miles en las redes sociales, pues consideran es un ejemplo de lucha. Te contamos este caso viral.

Fue a través de su mismo canal de YouTube en donde la abuelita de 87 años lanzó el grito de ayuda para subsistir. Busca tener una cierta cantidad de suscriptores en su cuenta para que la plataforma de videos comience a pagarle y con ello ganarse el pan de cada día.

Su canal lleva por nombre Cocinando con Ninfa, en éste se muestran recetas para preparar desde casa, por ejemplo: mojarra frita al mojo de ajo, calabaza en dulce, birria de res, mole y hasta congeladas de guayaba.

La mujer abrió su canal en 2019, pero ante la falta de recursos para grabar y editar, subió su primer video hasta abril del 2020.

El pasado mes de noviembre de 2020 rebasó los 4 mil suscriptores y quiere ir por más.

“Voy a necesitar de su ayuda. Como muchos saben, yo soy Ninfa, tengo 87 años y pronto va a ser mi cumpleaños. Soy una persona que se dedica a poner en alto a Guerrero y a todo México con su deliciosa comida… Yo pensaba que, en poco tiempo, también iba a alcanzar las 4 mil horas de reproducción, y no fue así. Porque al principio de diciembre, las vistas comenzaron a bajar mucho”, explicó Ninfa.

La abuelita de Guerrero deseaba llegar a una meta de reproducciones antes del 13 de abril. Sin embargo, los internautas se han encargado de viralizar su canal para que más personas se unan a la familia de Ninfa y pueda vivir dignamente desde el amor de su canal:

“Espero contar con tu apoyo para que eso cambie. Es que por eso no me pongo tan triste, porque sé que ustedes me van a ayudar a que podamos llegar a las 4 mil horas de reproducción antes del 13 de abril de 2021, ese día cumplo un año más haciendo videos”.

