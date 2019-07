Aaron Paul y Bryan Cranston exhibieron detalles sobre la película de Breaking Bad

Desde hace meses se rumora que una película basada en la exitosa serie Breaking Bad se encuentra en proceso de grabación. Trascendió que la misma puede ser distribuida por Netflix.

Los rumores sobre la participación de Bryan Cranston y Aaron Paul se refuerzan. Los protagonistas de la historia estarían más que confirmados e incluso habrían compartido los primeros detalles.

La dupla de actores sobre amados por sus interpretaciones de los personajes Walter White y Jesse Pikman, compartieron en redes sociales fotografías en común que indicarían que están en marcha las grabaciones del tan esperado filme.

De esto hablamos:

“Mucho más cerca” y “pronto” son las frases que acompañan a las misteriosas instantáneas que han inyectado una gran dosis de esperanza a los fanáticos de la serie estadounidense creada y producida por Vince Gilligan.

No obstante aún no podemos confirmar la participación de estos dos grandes, apenas en marzo pasado Aaron dijo a la revista Variety que no sabe nada acerca de la película y aún así le encantaría estar a bordo.

La trama historia de la cinta seguiría el escape de un hombre secuestrado que va en busca de su libertad.

Fuente: SDP Noticias