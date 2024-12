A un mes del fallecimiento de Silvia Pinal, dan lectura a su testamento

A la cita del testamento acudieron Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Stephanie y Michelle Salas, además de Camila Valero, Luis Enrique Guzmán con sus hijas y Efigenia Ramos.

A pesar del hermetismo que ha mantenido la familia de Silvia Pinal con respecto al legado y los bienes que dejó la primera actriz, este martes 17 de diciembre se llevó a cabo la lectura del testamento de la última diva del cine de oro mexicano, pese a que se esperaba que esto ocurriera hasta el próximo 15 de enero.

Según se informó en el programa Ventaneando, la reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en el domicilio de la productora María Elena Galindo, quien fue nombrada albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina Galindo, la testamentaria original.

Dan lectura al testamento de Silvia Pinal

De la misma manera, trascendió que a la cita de lectura del testamento de Silvia Pinal acudieron Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Stephanie y Michelle Salas, además de Camila Valero, Luis Enrique Guzmán con sus hijas, y Efigenia Ramos, quien fue asistente de la matriarca de la dinastía Pinal.

Silvia Pinal (Adrian Burns/Archivo Quién)

Hasta el momento se desconoce cómo fueron repartidos los bienes de la actriz. La única que dio declaraciones a su salida fue Alejandra Guzmán, quien, sin entrar en detalles, dijo: “¿Qué quieren que les diga?… Ahorita no les puedo decir nada, aún no… ¿Ok?, gracias”.

Y a pesar de que los reporteros de Ventaneando captaron a los demás integrantes de la familia Pinal salir del lugar en distintos momentos de la noche, ninguno pronunció su postura al respecto. Incluso, el notario público encargado de dar lectura al testamento fue visto retirarse de la casa de María Elena Galindo con documentos en mano.

Los bienes que dejó Silvia Pinal en su testamento

Finalmente, el medio reportó que la herencia de Silvia Pinal abarca una serie de propiedades entre las que figuran su casa del Pedregal, diversos edificios y estacionamientos en la Ciudad de México, su casa de Acapulco, una vasta colección de arte que incluye el cuadro que le pintó Diego Rivera, así como toda clase de objetos personales y dinero en cuentas bancarias.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán (Instagram)

“Lo que sí está confirmado es que en el testamento están contemplados los hijos y las nietas, y bisnietas, y Efi, al parecer, hay dos o tres amigos que también están incluidos, que después los daremos a conocer. Lo que me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula. Me da la impresión de que hubo algún jaloneo, alguna discusión, donde no se pusieron de acuerdo”, mencionó Pati Chapoy tras concluir la nota.