A pesar de las críticas, Meghan Markle dice ser ‘la persona más feliz del mundo’

Meghan Markle reveló cómo enfrenta las críticas y la retroalimentación que ha recibido desde que regresó a la vida pública como empresaria y ‘host’ de TV.

La duquesa de Sussex tiene bien claro que la opinión pública –tanto en Estados Unidos como en Reino Unido (lo acepten o no)– está al pendiente de cada uno de sus movimientos.

Y dado que este año tuvo su esperado regreso a la vida pública, convertida en empresaria, productora y host de su programa de estilo de vida, Meghan Markle reveló qué es lo que hace con las críticas y la retroalimentación que ha recibido sobre todos sus nuevos proyectos, así como la razón para asegurar que es “la persona más feliz del mundo”.

Meghan Markle (Jemal COUNTESS/Getty Images for TIME)

Esto es lo que hace Meghan Markle con las críticas que reciben sus proyectos

Al participar en la cumbre Time 100, que organiza la revista estadounidense en Nueva York, la esposa del príncipe Harry explicó que, aunque tiene un vida profesional exigente debido a todos los proyectos en los que está involucrada, el hecho de priorizar a sus hijos y el bienestar de su familia y encontrar el equilibrio entre sus actividades para que ellos estén en primer lugar, le permite lidiar con las voces externas que, en su caso, siempre quieren opinar sobre todo lo que hace o deja de hacer.

«He hecho un esfuerzo muy consciente por establecer límites para mí, para mi salud mental, para mi bienestar y, sin duda, para ser un ejemplo a seguir también para mis hijos», le dijo Meghan Markle este día a la CEO de Time, Jessica Sibley, en la charla que tuvieron como parte del evento anual de la publicación estadounidense que reconoce a los 100 personajes más influyentes del mundo.

Meghan Markle (Craig Barritt/Getty Images for TIME)

El importante papel que tiene la maternidad para Meghan Markle

En su afán por convertirse en un ejemplo a seguir para sus hijos, Meghan Markle sabe que debe procurar su salud mental y que, al ser una figura pública (perseguida por la polémica desde que salió de Reino Unido con el príncipe Harry en 2020), tiene que ser la mejor versión de ella misma para que sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, crezcan con una mamá presente, trabajadora y plena, y esto contribuya a su desarrollo como individuos con valores.

«Soy consciente no solo de criar a una niña fuerte y segura de sí misma, sino también de tener un hijo. Creo que es igual de importante que los hombres jóvenes crezcan con una confianza y un sentido de sí mismos que empoderen también a las mujeres que los rodean», explicó en la plática.

Meghan habló del compromiso que tiene como mamá (Instagram)

Meghan Markle dice ser ‘la persona más feliz del mundo’

Una estrategia que le ha funcionado a Meghan Markle para no estar al pendiente de las críticas que recibe por su regreso a Instagram, el lanzamiento de su marca As Ever (la cual rompió récord de ventas en un corto tiempo) o el tono y contenidos de su programa en Netflix, Con amor, Meghan, es el poder desconectarse del exceso de información con el que a diario hay que lidiar en la actualidad, lo que le permite sentir calma en su interior y poder transmitirla a su familia.

«Cuando logro no solo ignorar ese ruido (exterior), sino realmente no darle ningún crédito, eso se ha convertido en una parte fundamental de mi día a día», explicó la duquesa de Sussex, quien admitió que en este momento se encuentra en un estado de plena felicidad.

Meghan Markle (Jemal COUNTESS/Getty Images for TIME)

«Una confesión que les puedo hacer hoy, y que puedo decir con total tranquilidad, es que soy la persona más feliz que he sido», afirmó Meghan Markle. “Tener una pareja, un esposo que me apoya tanto y tener hijos sanos y tan alegres… Nunca imaginé que en este momento me sentiría tan feliz y agradecida, y de verdad que lo estoy”, dijo.