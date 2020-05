“A mí me pegaron 7 balazos”: Tano responde a sospecha de traición contra Valentín Elizalde

A 13 años del fallecimiento de Valentín Elizalde nuevas teorías sobre su muerte rondan por las redes sociales, esto tras las declaraciones de Marisol Castro a Ventaneando en donde asegura que su aún esposo Tano Elizalde traicionó al cantante.

El primo del “Gallo de Oro” responde a las sospechas de que estuvo involucrado en la muerte del famoso. En entrevista con Pepe Garza, Tano Elizalde se defiende y asegura que tiene la frente en alto.

Al tomar el tema, Tano recordó que esa noche él también resultó gravemente herido, situación que lo puede comprobar con los estudios médicos.

“Yo estoy con la frente en alto. La gente no sabe que yo recibí siete balazos, de los cuales yo tengo las enfermeras que me recibieron esa madrugada, tengo el expediente, el peritaje que me hicieron, tengo también las radiografías, tengo testimonios reales que aseguran que yo iba en la camioneta”, precisó.

De acuerdo con el primo de Valentín Elizalde, él iba en la camioneta y nunca se bajó de la misma.

“Yo nunca jamás me bajo de la camioneta, ahora yo me pregunto y le pregunto a la gente, ¿por qué querer hacer ese daño?, yo estoy transparente”.

Sobre las declaraciones de Marisol Castro en las que afirma que él fue el encargado de cambiar y negociar la nueva fecha en la ciudad de Reynosa, pese a que Valentín Elizalde no quería presentarse. Tano reiteró que nunca llevo la agenda del cantante.

“Jamás en la vida Tano Elizalde llevó la agenda del señor Valentín Elizalde Valencia, nada más recibía órdenes del señor Valentín Elizalde. Tenemos grabado testimonios reales de la oficina de Valentín donde está escrito que Tano Elizalde jamás en la vida vendió una sola fecha”.

“Ahora simplemente Valentín Elizalde Valencia sale de Guadalajara, Jalisco, Mario Mendoza Grajeda sale de ciudad Obregón, Sonora y su servidor Tano Elizalde sale de Los Mochis, Sinaloa esa mañana del día 24 de noviembre del 2006”.

Tano Elizalde señaló que a diferencia de su aún esposa, el puede demostrar lo que está diciendo.

“A la hora de demostrar las cosas, lo demostraré con hechos, no con palabras”

Los rumores de una posible traición a Valentín, las dudas de por qué Tano Elizalde sobrevivió del ataque no son nuevas y él ya se había defendido de esas versiones en septiembre de 2019.

“Hay muchas cosas ocultas, muchas verdades. La verdad tiene caducidad. Fue durísimo, Vale se llevó un pedazo de mi corazón. Las cicatrices sanan, pero el alma no”

