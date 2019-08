A Alejandro González Iñarritu le dio pena ofrecerle un papel en ‘Amores Perros’ a Héctor Suárez

En su edición de este lunes 26 de agosto, Héctor Suárez fue el invitado de Adela Micha en el programa que tiene en su canal de YouTube, “La Saga”.

Durante la plática el histrión se emocionó hasta las lágrimas cuando habló de sus hijos y recordó que tiene años sin tomar bebidas alcohólicas. Y aunque la siguiente semana lo van a operar, él sigue trabajando en un programa que estrenará en octubre.

A pregunta expresa de Adela, sobre si quería trabajar con Alejandro González Iñarritu. “Oí por ahí que dijiste”, le comentó la conductora.

A lo que Suárez le contestó, “No. Conté una anécdota, que cuando él hizo ‘Amores Perros’… antes. Me dio el libreto y me dijo: ‘Léalo maestro, yo quiero que me dé su opinión’. Okay, lo leí y me pareció maravillosa. Pero al leerlo me gustó un personaje, mucho. El del Chivo; pero como él me dijo léalo, no me invitó a trabajar ahí. A mi me dio mucho pudor decirle”.