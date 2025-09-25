33 datos que no sabías de la Rosalía en su cumpleaños 33

Hoy la cantante española Rosalía cumple 33 años y la festejamos compartiéndote algunas curiosidades sobre ella.

Desde su dueto Con Alturajunto a J Balvin en 2019, Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas más importantes en el mundo de la música por sus letras y ritmos creativos, así como por crear el estilo motomami.

Datos curiosos de Rosalía en su cumpleaños 33

1) Su nombre completo es Rosalía Villa Tobella y nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Sesrovires, muy cerca de Barcelona, España.

2) Heredó el nombre Rosalía de su abuela, quien también solía cantar mientras cocinaba.

3) Sus papás son José Manuel Vila y Pilar Tobella, ambos trabajan en una fábrica familiar de placas de identificación y etiquetas de metal llamada Suprametal.

4) Tiene una hermana mayor, Pilar Vila Tobella, mejor conocida como Daikyri, que es su estilista y directora creativa (por lo que en parte podemos agradecerle a ella el fenómeno motomami).

5) A los cinco años empezó a tomar clases de baile y comenzó a ir a una escuela de música a los 10 años. También aprendió a tocar la guitarra en la Entidad Cultural Flamenca de Sant Esteve.

6) Tuvo un grupo de baile de flamenco junto a dos amigas llamado Triana.

El talento de la Rosalía fue notorio desde que era muy pequeña. (Instagram – @rosalia.vt)

7) A los 17 años fue operada de las cuerdas vocales por haberlas forzado. Estuvo dos años en recuperación.

8) Su trabajo final de carrera en la Escola Superior de Música de Catalunya, fue su discoEl mal querer. Se graduó con honores.

9) Además de su hermana, también ha tenido como stylist a Samantha Burkhart, quien también ha colaborado con Billie Eilish.

10) Tiene una gran amistad con Billie Eilish que nació cuando grabaron Lo Vas A Olvidar.Rosalía recuerda con mucho cariño los momentos que pasaron juntas escribiendo el lyrics.

11) Se identifica con su signo zodiacal Libra ya que es indecisa, muy diplomática y coqueta.

12) Su look favorito ha sido el que llevó a la MET Gala de este 2025, donde vistió un vestido blanco de Balmain para simular ser un maniquí.

El vestido que lució la Rosalía en la MET Gala de 2025 fue de Balmain. (Getty Images)

13) Ha asistido a 4 ediciones de la MET Gala: 2021, 2022, 2024 y 2025.

14) Le gustaría colaborar con Kendrick Lamar, Charlie XCX y Patty Smyth.

15) Ha declarado que su próximo álbum será diferente a sus discos anteriores y tendrá un “sonido” distinto y único.

16) Sus canciones favoritas para cantar durante sus conciertos son SAOKO, CUUUUuuuuuute, De plata, Catalina y Nos quedamos solitos, aunque varía de acuerdo a su mood del día.

17) Sus artistas favoritos son Tems, Tego Calderón, Björk, Latin Mafia, Ozuna, Rema y Chappell Roan.

18) Odia que le pregunten quién es su crush, ya que le parece muy incómodo.

Rosalía y Rauw Alejandro fueron pareja entre 2020 y 2023. (Getty Images)

19) Le hubiera encantado haber hecho una aparición en la serie Succession y tendrá un papel en la siguiente temporada de Euphoria, donde compartirá pantalla con Alexa Demie, Zendaya, y Sydney Sweeney.

20) Un día fingió ser reportera para preguntar a personas en las calles de España lo que opinaban de su música.

21) Es cercana a Kylie Jenner desde 2019, cuando se conocieron a través de Travis Scott, entonces novio de Kylie y con quién Rosalía grabó la canción TKN.

La Rosalía y Kylie Jenner han mantenido su amistad a pesar de la ruptura entre Kylie y Travis Scott. (Instagram – @rosalia.vt)

22) En su listado de ex parejas se encuentran C. Tangana (2016 – 2018), Hunter Schafer (2019), con quien actuará en Euphoria, Rauw Alejandro (2020 – 2023) y Jeremy Allen White (2023 – 2024).

23) Actualmente se le vincula con Emilio Sakraya, un actor y cantante alemán.

24) Un día, Harry Styles le envió un mensaje, pero tenía el número equivocado, por lo que el texto llegó a alguien más. La intención era felicitar a la Rosalía por su canción Dolerme.

25) Rosalía siempre lleva consigo pequeñas pesas para hacer ejercicio en sus tiempos libres y en cualquier lugar.

26) Su mayor secreto para lucir increíble es usar boob tape para levantar el busto.

27) Se considera una persona muy organizada y usa una agenda física donde escribe y tacha todos sus pendientes.

28) Ha confesado que varios de los lyrics de sus canciones han nacido en sus notas del celular.

La Rosalía no puede separarse de su celular ya que es su herramienta de trabajo más importante. (Instagram – @rosalia.vt)

29) Siempre está escuchando música en sus audífonos y no es una gran fanática de los podcasts.

30) Para mantener su cara hidratada y perfecta a pesar de tener que desvelarse por sus conciertos y compromisos, la Rosalía usa parches para los ojos a todas horas del día.

31) Le encantan los chicles y durante su gira de Motomamisimulaba mascar uno antes de cantar Bizcochito, un momento que se volvió viral.

32) Su aderezo favorito es la mayonesa y le pone a cualquier alimento, desde verduras hasta papas fritas.

33) Ha utilizado diversos grillz, que son pequeños artículos de joyería que se ponen en los dientes.

Una de las modas impuestas por la Rosalía ha sido la joyería dental. (Getty Images)

La Rosalía es una cantante icónica sin miedo a romper estereotipos y estructuras, lo cual la ha llevado a imponer su propio estilo y estética, inspirando a muchas jóvenes a ser un poco más motomamis, una moda que sobrepasa la ropa y el maquillaje para convertirse en un estilo de vida.