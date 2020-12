30 cosas que quizá no sabías de Mi Pobre Angelito

El 21 de diciembre se cumplieron 30 años del estreno de Mi Pobre Angelito, la primera entrega de la saga protagonizada por Macaulay Culkin.

La cinta dirigida por Chris Columbus fue un éxito de taquilla, recaudando más de 285 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Columbus también dirigió Mi Pobre Angelito: Perdido en Nueva York, lanzada en 1992 y de nuevo encabezada por Culkin.

Para celebrar los 30 años de su estreno, repasamos de la mano de gurl.com 30 cosas que sólo un verdadero cinéfilo sabe acerca de esta película.

RODAJE A LA INVERSA

La primera escena que se rodó fue aquella en la que Kevin McCallister compra -roba- el cepillo de dientes en la mitad de la película.

LA NIÑA QUE NO ERA NIÑA

En la divertida secuencia que Kevin encuentra una foto de la novia de su hermano Buzz, la chica que aparece no es una chica… En realidad es un chico disfrazado de chica.

EL BILLETE DE AVIÓN EN LA BASURA

Cuando Kevin está limpiando la cocina, en una breve secuencia, aparecen sus billetes de avión en la basura.

MARLEY, INVITADO INESPERADO

A pesar de que el viejo Marley tiene un peso importante en la trama de Mi Pobre Angelito, su personaje no estaba inicialmente en el proyecto original.

JOE PESCI, TOTALMENTE METIDO EN EL PAPEL

El actor se tomó demasiado en serio el papel de Harry Lyme. Tanto que no quiso coincidir con Macaulay Culkin en el set de rodaje durante la grabación.

ESCENAS MUY REALES

A pesar de ser una película de ficción y de trabajar con un niño, Joe Pesci seguía tan metido en su papel que mordió en el dedo a Macaulay Culkin y le dejó una pequeña cicatriz.

LAS GROSERÍAS DE JOE PESCI

Parece ser que el actor se olvidó de que estaba en una película familiar y no paraba de soltar groserías. Tantas que Chris Columbus tuvo que pedirle que dijera “nevera” (Fridge) en vez de “joder” (Fuck).

UNA PALABROTA BURLÓ LA CENSURA

Aunque Joe Pesci logró dejar de decir palabrotas, Daniel Stern no tuvo tanta suerte. Escuchando atentamente en la escena en la que Marv recupera su zapato a través de la puerta del perrito, se oye una palabrota que parece haber burlado la censura.

MACAULAY CULKIN CONTÓ CON UN DOBLE

Las escenas de acción eran un poco peligrosas para el actor de tan solo 10 años, por lo que contaron con Larry Nicolas, doble de 30 años y poca altura, para sustituir a Culkin.

¿APARECIÓ ELVIS PRESLEY?

La leyenda urbana dice que el hombre barbudo que está detrás de la señora McCallister cuando discute con la recepcionista de la compañía aérea es, en realidad, el cantante.

LA MÍTICA ESCENA QUE FUE IMPROVISADA

Una de las escenas más legendarias de Mi Pobre Angelito, en la que Kevin se enfrenta a los ladrones y les dice “¿Se rinden o todavía quieren más?” sentado en la escalera, fue totalmente improvisada por el actor.

Foto: 20TH CENTURY FOX

CULKIN DIBUJÓ EL MAPA DE TRAMPAS

Macaulay Culki no solo contribuyó improvisando frases. La estrella infantil también dibujó el mapa que detalla las trampas que Kevin tiende a los ladrones.

BASADA EN OTRA PELÍCULA

La idea de Mi Pobre Angelito viene durante una de las secuencias de ‘Uncle Buck’, en las que el propio personaje interpretado por Macaulay Culkin interroga a una niñera a través del buzón.

PESCI… SUSTITUTO DE ROBERT DE NIRO

Antes de que Joe Pesci aceptara el papel, el popular actor Robert de Niro consiguió el papel de Harry, pero lo rechazó.

ESCRITA PARA MACAULAY

El papel de Kevin estaba hecho por y para Culkin. No obstante, Chris Columbus dio la oportunidad de hacer el casting a otros actores por si convencían más que él.

UN COTIZADO PETER MCCALLISTER

El patriarca de la familia McCalister pudo haber tenido múltiples rostros conocidos de la talla de Michael Douglas, Kevin Costner, John Travolta, Bill Murray, Chevy Chase, Harrison Ford, Tom Hanks, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Christopher Lloyd o Jack Nicholson.

Y OTRAS TANTAS PARA KATIE MCCALLISTER

Al igual que ocurre con Peter, el papel de Katie también estuvo muy cotizado con Sigourney Weaver, Diane Keaton, Jodie Foster, Glenn Close, Jamie Lee Curtis, Carrie Fisher, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer y Jessica Lange como candidatas.

NO SIEMPRE FUE TÍO FRANK

El personaje de tío Frank no fue escrito para Gerry Bamman. En un principio, Columbus pensó que Kelsey Grammer era el candidato perfecto para dar vida a Frank.

UNA TARÁNTULA MUY REAL

Daniel Stern (Marv Merchants) aceptó rodar con una tarántula de verdad en su cara, pero sólo durante una toma. Durante la escena, él no pudo gritar porque el ruido habría asustado a la araña, por lo que la escena tuvo que doblarse más tarde.

BENDITOS PIES DE GOMA

Daniel Stern usó un pie de goma para la dolorosa escena en la que va descalzo y pisa un clavo.

TODO QUEDA EN FAMILIA

Fuller, el primo de Kevin que se hace pipí en la cama, es nada más y nada menos que el hermano pequeño de Macaulay Culkin, Kieran Culkin.

UNA PELÍCULA DENTRO DE OTRA PELÍCULA

En una secuencia se puede ver al niño protagonista viendo una película en la televisión. El filme de mafia, titulado ‘Angels with Filthy Souls’, no existe realmente, y su título hace referencia a ‘Angels with Dirty Faces’ de Michael Curtiz.

GUIÑO A EDVARD MUNCH

La famosa secuencia en la que Kevin se echa aftershave en la cara y grita está basada en la pintura ‘El grito’ del pintor Edvard Munch.

UNA NAVIDAD CON GUIÑOS

El viejo Marley comparte el mismo apellido que el socio fallecido de Jacob Marley, Scrooge, en la novela de Charles Dickens, A Christmas Carol.

NERO-CAESAR PIZZA

En una de las primeras escenas donde aparece el repartidor de pizza se puede ver que la marca de las pizzas es Little Nero’s Pizza, parodia de Little Caesar’s Pizza.

UNA CALDERA VIVIENTE

Para la terrorífica escena en la que la caldera del sótano asusta a Kevin, Chris Columbus tenía pensado que cobrara vida y le persiguiera, pero hubiera costado mucho dinero y se optó por un encendido y apagado de luces con una voz llamando a Kevin.

ASÍ RECREARON EL SÓTANO INUNDADO

El sótano inundado por el que pasa Kevin es en realidad la piscina de un instituto. Gran parte de la película se rodó en un colegio; la mayoría de los decorados se construyeron en la cancha de baloncesto del lugar.

UNA CASA MULTIMILLONARIA

La casa de la familia McCallister en la película fue vendida en 2012 por más de 1,5 millones de dólares y se convirtió en un icono turístico.

MI POBRE ANGELITO, TODO UN CLÁSICO EN POLONIA

Desde 1990 la película se emite todas las navidades en la televisión polaca y en 2001 se convirtió en el espacio más visto en la época navideña.

JOHN HEARD NO CONFIABA EN EL PROYECTO

Cuando Heard empezó a rodar la película no estaba contento con el proyecto porque pensaba que iba a tener muy mala crítica. Cuando tuvo éxito mundial, el actor pidió perdón a Chris Columbus.

Fuente: Excélsior