20 años después de Requiem for a Dream, Jared Leto y Darren Aronofsky se reunirán en la película Adrift

Dos décadas después de su exitosa colaboración en Requiem for a Dream (2000), el actor Jared Leto y el cineasta Darren Aronofsky se reunirán en la película Adrift, informó este jueves el portal Deadline.

Basado en un relato de Koji Suzuki, este thriller girará en torno al descubrimiento en pleno océano de un yate abandonado por parte de un pesquero.

Adrift contará con la aportación de Jason Blum, que es probablemente el productor de terror y suspense más influyente de Hollywood en la actualidad.

En la trayectoria de Blum destacan películas como Split (2016), Get Out (2017), Us (2019), The Invisible Man (2020) o las sagas fílmicas de Paranormal Activity, Insidious y The Purge.

Leto ganó el Óscar al mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club (2013) y ha destacado también en películas como Suicide Squad (2016) o Blade Runner 2049 (2017).

Leto tiene pendiente de estreno la cinta Morbius, que es un spin-off (película derivada) de las historias de Spider-Man y cuyo estreno se ha retrasado en varias ocasiones por la pandemia.

Fuente: Sin Embargo