​​Presentan al elenco de la nueva adaptación del ‘Príncipe del Rap’

Bel-Air es el nombre de la próxima serie inspirada en el exitoso programa de 1990 que llevó a Will Smith a la fama. A diferencia del Príncipe del Rap este nuevo proyecto llegará como un drama que sin revelar detalles de la trama ya dio a conocer a sus protagonistas.

Para el rol protagónico de Will, el desconocido Jabari Banks fue el elegido por la producción. El joven actor sin mucha experiencia audicionó para el papel principal que alguna vez catapultó a Smith, a través de un video en vivo el intérprete de Hombres de negro felicitó a su sucesor.

El resto del reparto está integrado por Adrian Holmes (V-Wars) como Philip Banks; Cassandra Freeman (Somewhere in the middle) como Vivian Banks; Olly Sholotan (Run Hide Fight) es Carlton Banks; Coco Jones (Let it shine) como Hilary Banks; Akira Akbar (We can be heroes) interpreta a Ashley Banks; Jordan L. Jones (Rel) es Jazz; Jimmy Akingbola (Spectral) como Geoffrey y Simone Joy Jones (The son of no one) interpreta a Lisa.

Además del Príncipe del Rap, la serie está inspirada en un cortometraje de cuatro minutos dirigido por Morgan Cooper. El corto de 2019 también se tituló Bel-Air y sigue la trama sobre el joven que tras meterse en problemas es enviado por su madre al barrio de Bel-Air con sus tíos.