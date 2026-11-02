España identifica a un mexicano entre las 12 víctimas mortales extranjeras por accidente ferroviario

El accidente ferroviario de la semana pasada en España dejó por lo menos 12 extranjeros muertos entre las 69 víctimas que fallecieron, incluidos cuatro estadunidenses, un argentino y un mexicano, informaron este domingo las autoridades.

Un organismo judicial creado para hacer la identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

Falta identificación de otras víctimas

Las restantes víctimas extranjeras anunciadas el domingo son de nacionalidad francesa, canadiense, japonesa, portuguesa y checa, además de los dos latinoamericanos y los estadounidenses.

Salvo tres, todas las víctimas que dejaron el choque de trenes de alta velocidad ya fueron identificadas, señaló el organismo en un comunicado.

Tres avisos de persona desaparecida permanecen vigentes, indicaron las autoridades. Se trata de dos australianos y un japonés.

A través de las redes sociales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), se dio a conocer que las labores para identificación de todas las víctimas mortales se han realizado continuamente desde el día del accidente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

Además, sobre los familiares de las víctimas extranjeras, declaró que se espera su llegada a territorio nacional para realizar de manera personal los trámites de identificación.

Señaló además que, hasta el momento, 53 de las 66 identificaciones se hicieron por huella dactilar; las restantes, por análisis de ADN.

En las labores participan médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

También trabajan médicos de autopsia y profesionales del Instituto Nacional de Toxicología y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

¿Cómo ocurrió el accidente de tren?

El desastre del miércoles fue el segundo accidente ferroviario este año en España, después del que dejó 46 muertos en enero en Andalucía, y es uno de los peores de este siglo en Europa.

El accidente ocurrió cuando un tren de la empresa nacional Renfe chocó por detrás, en la misma vía, con un tren del operador privado Iryo que se encontraba detenido.

El siniestro se produjo a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

El tren de Iryo se había visto obligado a detenerse después de un ordenador desperfecto en el sistema de señalización.

Con información de Milenio