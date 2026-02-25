Escuelas en Aldama permanecen abiertas, aclara Educación

El subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Arturo Parga Amado aclaró que no existe suspensión de clases presenciales en Aldama.

Explicó que luego de un ataque armado en el que privaron de la libertad a 3 masculinos, surgió el temor entre la población, aunado a que algunos docentes viven en Chihuahua y surgió el rumor de que había bloqueos en la carretera a Aldama.

Parga Amado aclaró que son autoridades de seguridad pública quienes mantienen presencia en la carretera y que la instrucción fue el mantener las escuelas abiertas.

En este sentido, únicamente el Centro Regional de Educación Integral (CREI) suspendió clases presenciales mientras que una escuela secundaria que había anunciado clases virtuales cambió de decisión y abrieron las aulas.