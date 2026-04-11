Escuchar a la ciudadanía, clave para una ciudad próspera: Isela Martínez

La regidora Isela Martínez Díaz recorrió las calles de la colonia San Felipe para dialogar de manera directa con vecinas y vecinos, escuchar sus ideas, atender sus inquietudes y dar seguimiento a sus observaciones relacionadas con los servicios públicos del Municipio de Chihuahua.

Durante la visita, las y los habitantes compartieron sus opiniones, necesidades y propuestas, las cuales fueron registradas para su seguimiento, como parte de un ejercicio de cercanía que fortalece la participación ciudadana.

La coordinadora de Regidores de Acción Nacional destacó que escuchar a la gente, estar presente en las colonias y mantenerse atenta a lo que la ciudadanía expresa no sólo permite atender problemáticas reales, sino también construir soluciones desde la comunidad, lo que sienta las bases para una ciudad de prosperidad permanente.

Asimismo, subrayó que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Marco Bonilla, cuyo gobierno se ha caracterizado por privilegiar el contacto directo con las y los chihuahuenses, tanto en las oficinas municipales como en las calles de la ciudad y por el trabajo y resultados que ha entregado a la comunidad.

Finalmente, Isela Martínez reiteró su compromiso de trabajar de la mano de la ciudadanía y todos los sectores, generando oportunidades para crecer y mejorar la calidad de vida de todas y todos.