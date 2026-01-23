Es golpeteo político, quien entra al baile aguanta los pisotones, pero águila no caza moscas: Sánchez por denuncia de Castrejón vs magistrada Escárcega

Ante la denuncia presentada por el exdiputado Óscar Castrejón en contra de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Nancy Escárcega, a la cual acusa de presunto tráfico de influencias, el diputado loca de Movimiento Ciudadano y esposo de la magistrada, Francisco Sánchez, dijo que esta denuncia obedece a una estrategia de golpeteo político por parte de Morena.

“Es parte de una serie de estrategias de golpeteo político que han ido generando de forma permanente. No sé qué me genera más risa, si eso o su enlistamiento a las fuerzas castrenses. Creo que las dos cosas son verdaderamente inverosímiles”, aseguró Sánchez Villegas.

A pregunta expresa de si ya se trata de un asunto personal en contra de su esposa por parte de varios políticos morenistas, el diputado Sánchez explicó que “lo que sucede es que nosotros no hemos claudicado en señalar los excesos del régimen, en hacer ver el robo que están generando, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, la falsa transformación que está muy lejos de haber llegado a nuestro país. Y bueno, pues es parte de una serie de acciones que han ido generando”.

“A nosotros la verdad que no nos inquieta. Es parte, como dicen luego, de la política. Quien entra al baile, pues aguanta los pisotones”, por lo que respecto a si responderá jurídicamente a Castrejón, Sánchez afirmó que “águila no caza moscas”.