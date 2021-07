Visita truculenta-Más ausencia-Nombramientos

Si el tabasqueño no dispone otra cosa y en medio de una absurda confrontación que él mismo ha provocado con los Estados Unidos, por sentirse el sucesor de Simón Bolívar y el Che Guevara juntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Ciudad Juárez este fin de semana, precisamente una ciudad que se ha convertido en epicentro de las relaciones comerciales y migratorias con el poderoso país vecino. Quizá suponga que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no pone atención a sus discursos de “unificador” latinoamericano o de apoyo al régimen cubano, pues aunque para sus ciegos seguidores, su palabrería representa la verdad, lo cierto es que acá en el norte, tanto empresarios como inversionistas no ven con buenos ojos que López Obrador, un día sí y el otro también, se quiera poner con Sansón a las patadas en cuestiones económicas, pues como recalcitrante demagogo que es, AMLO escupe lo que sus seguidores quieren escuchar, pero eso no significa que lo cumpla, y es que agotados los enemigos inventados que él tiene que crear, como ya lo fueron la mafia del poder, el neoliberalismo y la clase media, ahora va por la vieja confiable de los regímenes de “izquierda”: los Estados Unidos, el imperialismo yanqui que no permite crecer a los abnegados países latinoamericanos, la bronca es que lo está haciendo en el marco de una visita a la segunda frontera más importante del país y con el nerviosismo a flor de piel por parte de los que mueven el capital de lado al lado del Bravo.

Además, y si así fuera, de que López Obrador visite Ciudad Juárez los próximos días, demostrará de nueva cuenta que el tabasqueño ha de suponer que el estado de Chihuahua sólo es esa ciudad fronteriza, pues aunque ha visitado otras localidades, a la capital no viene desde 2019, será que se le hace muy de clase media aspiracionista que ya la dio por perdida y electoralmente no le interesa, sin embargo, AMLO debe saber que apenas el viernes pasado afirmó que está dispuesto a dialogar con los agricultores de la cuenca del Conchos por el conflicto del agua y tras la detención del líder agrícola Andrés Valles, por lo que si realmente le interesara mediar en el tema, visitaría la región o al menos recibiría a los productores, es así que si usted conoce al tabasqueño, se hacen apuestas: ¿los ignora, los visita o los recibe? Ahí están las posibilidades.

******

No conforme con que no se apareció en actividades oficiales durante toda la semana pasada, ahora resulta que ayer, de manera oficial, al menos eso trascendió en Palacio de Gobierno, Javier Corral inició su periodo vacacional. Sí, así como se lee y se escucha, el mandatario estatal que el miércoles 8 de septiembre habrá de dejar el puesto que le quedó como Chihuahua, inmensamente grande, tomó sus vacaciones. Y no es que no deba tomarlas, como cualquier mortal, debería, pero para Corral ha sido casi un quinquenio de placearse y casi no trabajar, si es que conoce el significado de la palabra, porque una cosa es grillar, ordenar y hablar al por mayor, pero otra cosa es realizar una actividad que produzca beneficios, ya sea públicos o privados, esto último, eso sí es trabajar.

Así es que en dado caso de que Corral se haya vuelto a escabullir de sus labores como gobernador, no solamente lo hace en medio de una posible visita oficial por parte del Presidente de la República, sino en una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes en la región occidente del estado, desde Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Guerrero, pues en la ciudad manzanera no cesan las ejecuciones, en Cusi se quedaron sin policías municipales por miedo al crimen organizado y en Guerrero van dos masacres con saldo de 10 ejecutados en menos cuatro días. Pero lo importante es vacacionar, cuando en la mañana se hace nada y en las tardes se descansa.

******

A unos cuantos días, sino es que horas, de que el Tribunal Estatal Electoral resuelva la impugnación del morenista Juan Carlos Loera en contra del triunfo de Maru Campos como gobernadora electa, quien lo derrotó en las urnas con más de 130 mil votos, los que se aventarán otra impugnación que chance esta sí les pudiera funcionar, no como el sueño guajiro del juarense que perdió la gubernatura, son las dirigencias municipales del PAN y del PRI, y es que a decir de Paco Navarro, líder azul en la capital, la Asamblea Electoral no usó ni ábaco ni calculadora científica, para hacer las cuentas para repartir las regidurías del Cabildo capitalino, lo que provocó que le otorgara una sobrerrepresentación a la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, compuesta por Morena, PT y PANAL, entregándoles siete espacios para la planilla de regidores, así que para no desentonar en lo que tanto panistas como priistas consideran “favoritismo” de la autoridad electoral hacia Morena, ya vienen las impugnaciones.

******

Y no nada más en eso andan el PAN y el PRI unidos contra Morena, ya también en la agenda política común, pues el partido de López Obrador provocó lo que antes era inimaginable, por más que el “prianismo” no se les cayera de la boca, tanto, que los otrora enemigos comunes andan ahora bien compas, será por eso que en aras de unirse en contra del morenismo al que consideran una tragedia, ayer se reunieron quienes fueran rivales en la pasada elección por el Distrito 8 federal en Chihuahua capital, la panista Rocío González, la cual resultó ganadora, y el priista Pedro Beristáin, precisamente para que vean los seguidores del tabasqueño que lo que se busca, ahora sí, es trabajar por Chihuahua.

******

Quien de nueva cuenta vuelve al ruedo, aunque en realidad nunca se fue, por más que el gobierno de Javier Corral también lo trajera amenazado, es el perredista de cepa que no fue tentado por Morena como pote tantos, hablamos de Pável Aguilar, el cual fue designado por la gobernadora electa Maru Campos, para formar parte del equipo de entrega-recepción en un área por demás importante y que fue relegada por anteriores administraciones, se trata del Desarrollo Municipal, en donde el hijo del llamado “Tigre” participará de manera activa, luego del nombramiento por parte de quien será la nueva jefa del gobierno estatal y a través de su coordinado de transición, Luis Serrato. Las piezas se acomodan para el nuevo sexenio.