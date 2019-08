Visita pateada-Azules de fiesta-Gira priísta-Revés judicial

AUNQUE LA VISITA del director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, estaba programada para el miércoles 7 de agosto, según una entrevista que ofreció hace un mes el súper delegado Juan Carlos Loera, trascendió que aunque ayer el funcionario federal no aterrizó en el estado, sí podría hacerlo este fin de semana, al menos eso es lo que se menciona en los corrillos políticos, en donde todavía no se confirma y están a unas horas de que así sea, incluso soltaron que con el jefe del IMSS podría aterrizar ni más ni menos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues la intención es visitar clínicas de la zona serrana, ante la insistencia del tabasqueño de convertir a México en Suecia o Noruega en temas de salud, aunque se empeñe en desaparecer el Seguro Popular, uno de los programas que sí funcionaron e implementaron los “neoliberales”, como despectivamente llama a sus antecesores en la silla presidencial.

Así que será en las próximas horas cuando se confirme o descarte la llegada de Zoé Robledo, sobre todo porque la masacre ocurrida en El Paso, Texas, el fin de semana pasado y en donde fueron asesinados ocho connacionales, también afectó de manera directa a las agendas no sólo estatales, sino de la Federación.

******

HABLANDO DEL ATAQUE en El Paso, éste no sólo alteró a los gobiernos federal y estatal, o a la tranquila vida que se percibía en esa ciudad fronteriza con Juárez, sino a prácticamente todos los paisanos que viven del otro lado del río, de manera específica en ciudades de California, Nuevo México y Texas, tales como San Antonio o Houston, en donde la población hispana no es poca, y es que según ha trascendido en redes sociales, la psicosis es tal por parte de la población mexicoamericana, que incluso se han visto coartados en su vida cotidiana, pues temen que otro adorador de Trump tome sus armas y los agreda como sucedió en El Paso.

******

PARA CULMINAR CON los chicos de la Cuarta Transformación, al que pusieron como lazo de cochino fue al responsable del Bienestar aquí en la entidad, Juan Carlos Loera, pues el representante de AMLO decidió hacerse literalmente el occiso laboral el pasado fin de semana en el marco de la trágica masacre que, entre otras víctimas, cobró la vida de 8 connacionales, de los cuales seis eran chihuahuenses.

Mientras dos países completos se encontraban conmocionados por esa masacre en El Paso, Texas, Loera decidió subir a redes sociales no una condolencia, mucho menos acudir como primer representante del Gobierno Federal a ver qué se podía ofrecer; no, el chamaco presumía en su face una buena reunión en torno a la tradicional carne asada norteña. ¡Saluuuuuuuud!

Las críticas obviamente no esperaron y no cesaron ante la insensibilidad y la crítica que ante la tragedia pública no hay descanso que valgan por más día inhábil que se pueda tratar.

******

LOS QUE YA tienen todo listo para el domingo son los chicos del Comité Directivo Municipal del PAN que todavía encabeza Paloma Aguirre, y es que desde ayer comenzó a circular la invitación para la Asamblea Municipal azul que se celebrará ese día a las 10 de la mañana en el Club de Leones, en donde los muchachos del bolillazo en la capital elegirán candidatos a los Consejos Nacional y Estatal, además de que la cereza del pastel será la renovación de la presidencia del CDM, en donde Paco Navarro se perfila como seguro ganador, pues tiene el honor de ser uno de los pocos panistas que trae venia de ambos Palacios, el de Gobierno y el del Ayuntamiento.

******

QUIEN INICIARÁ SU gira por la capital del estado desde temprana hoy y ante los medios de comunicación, es la candidata a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne Ortega, la cual tiene programado para mañana viernes, un desayuno informativo a las 9:45 horas, en donde seguramente estará acompañado de aquellos priistas que no tragan a su líder estatal, Omar Bazán, quien le puso todas sus canicas al aspirante favorito para quedarse con el CEN, Alejandro Moreno, el famoso “Alito”, sin embargo, los tricolores adversos a Bazán Flores, traen la esperanza y con números en la mano, de que al menos el estado de Chihuahua lo ganará su candidata, la exgobernadora de Yucatán, cuestión que se sabrá el próximo domingo, cuando la militancia de la familia revolucionaria acuda a las urnas a votar.

******

AL QUE AYER le quitaron su sonaja ore electoral con la cual se paseaba de Mexico a Chihuahua y luego de regreso para subir su nivel de conocimiento de cara al 2021, fue al alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, pues la Suprema Corte de Justicia declaró infundado el recurso que el edil promovió para frenar las nuevas reglas del gobierno federal en el manejo de los recursos y subsidios a los padres de familia que necesitan de las estancias infantiles para cuidar a sus bendiciones mientras van a trabajar.

Hay que recordar que la 4T prácticamente sentenció a las Guarderías cuando les retiró el subsidio que ahora les llega directamente a los padres de familia que lo tramiten y que lo pueden aplicar en la guardería de su preferencia, con lo cual Andres Manuel López Obrador le dio un manotazo a ese negocio infantil.

Pues el famoso Caballo lozoya se enfundó en la bandera de defensa a las estancias y se mantenía en la CDMX un día sí y otro también, no porque fuera un extremista samaritano, sino porque el tema le daba para crecer su nivel de conocimiento y popularidad en su afán personal de competir por la candidatura al gobierno del estado en las próximas elecciones.

Y, bueno, pues ayer la SCJN le dijo “ni maíz paloma” y lo derivó a relinchar en otro establo. A ver qué sigue en esa historia pre electoral.