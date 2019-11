Visiones chairas-Becas efímeras-PAN al ataque-Corral reflexivo

DOS VISIONES DE México se concentrarán este domingo en la Ciudad de México, por un lado, en el Zócalo, los seguidores de la 4T que festejarán un año de la ascensión al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, que consideran que ha realizado un buen trabajo al frente del país y que no aceptan la crítica en contra del tabasqueño, mientras que por el otro, en el Ángel de la Independencia, estarán los afectados por la violencia incesante que aqueja a México desde hace años, pero que esperaban ver una mejoría en la seguridad a un año de que AMLO tomó protesta y prometió una transformación. Ahí estarán Javier Sicilia y Julián LeBarón, el activista chihuahuense que exige justicia para tres mujeres y seis niños de su familia, quienes fueron brutalmente asesinados el pasado 4 de noviembre, y que como consecuencia, no culparán a López Obrador de la narcoviolencia, pero sí pedirán que se haga responsable, tal como el mismo presidente lo sugirió.

Por obvias razones de movilización, se pronostica que el Zócalo luzca a reventar, entre los fervientes admiradores de la 4T y la burocracia olvidada, sin embargo, a diferencia de otras machas antiAMLO que se han gestado a lo largo del año y que la verdad han dado pena ajena, en esta se prevé que acudan diversos actores políticos y organizaciones sociales diversas, no necesariamente meros adversarios del presidente, sino personas y familias enteras que han sufrido los estragos de la violencia, de los narcotraficantes y de los feminicidas, quienes exigen una estrategia que la combata, alejada de los abrazos y de los fuchis, guácalas.

******

OBVIO QUE NO será tema de su informe, pero en Chihuahua hay miles de estudiantes que se están preguntando la razón por la cual el gobierno de AMLO decidió retirarles las tan cacaraqueadas becas Benito Juárez; esas que llegaron durante el primer semestre del año a razón de mil 600 pesos bimestrales a la chavalada que estudiaba el nivel medio superior.

Y es que alumnbos del sistema preparatoriano en los Colegios de Bachilleres, Conalep y CBTis, se quedaron esperando desde agosto, octubre y sin duda diciembre será la misma, pues no hay dinero en sus tarjetas bancarias que les fueron entregados los sonados recursos que Andrés Manuel anunció como becas para que los chamacos estudiantes no dejaran las aulas por falta de morralla y conservaran sus mentes en las aulas y no fuera de ellas como reclutas de primera línea de la delincuencia.

Pareciera que al gobierno de la 4T se le acabo la pólvora para disparar en favor de la educación, o para como están las cosas alguien olvidadizo en la 4T se le olvidó mandar las transferencias bancarias. AMLO empieza a sumar desgastes y las becas a los chicos de prepa eran el mejor pretexto para tener contentos a los futuros primeros votantes en las elecciones del 2021 y 2024. Seguro que las reactivan pronto.

******

LOS MALOSOS NOS comentan que es precisamente esa nula estrategia contra la inseguridad, la caída en creación de empleos formales y la soberbia del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que trae preocupados a los morenistas de todo el país y por supuesto a los de Chihuahua, quienes suponían que la disminución en la popularidad del presidente llegaría después, al menos no tan rápido, y es que las encuestas han dejado ver que la popularidad de AMLO se ha visto mermada y a estas alturas, trae casi la misma que la que tenía el expresidente Felipe Calderón a un año de tomar protesta, en los 60 puntos, y ya sabemos cómo terminó la historia en las elecciones intermedias, así que si la veían sencilla para las gubernaturas en el 2021, es necesario que le metan ganas y no se aferren a la imagen de López Obrador.

Y para muestra la encuesta que Consulta Mitofksy sacó en días recientes, en donde Chihuahua aparece como uno de los estados en donde López Obrador trae una aprobación “baja” en comparación con otras entidades del país, vaya, así como ha sucedido a lo largo de la historia, en la que el Estado Grande muestra sus diferencias con el resto de México en cuestiones políticas, lo mismo le está pasando a la 4T, pues sólo Chihuahua, en conjunto con Guanajuato y Aguascalientes, es en los estados donde AMLO no anda por arriba de la media, así que para los morenos, eso les debe pesar en sus deseos de tumbar al PAN de la gubernatura.

******

LOS QUE OBVIAMENTE no están mancos y han detectado esa caída en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los temas que supuestamente le interesarían más por ser “cuestiones de la izquierda”, como lo son los feminicidios y los apoyos al campos, son los panistas del Comité Directivo Estatal que encabeza Rocío Reza, y es que los azules de Chihuahua parece que planean rebasar a AMLO y a Morena por la izquierda, quienes a decir verdad, los morenistas se han visto “conservadores” y por lo tanto, los panistas están planeando rebasarlos por la izquierda, tocando temas sensibles que antes eran la bandera de los AMLOvers, de los cuales ahora callan y hasta les voltean la cara para no involucrarse. Y es que eso de que Morena esté lleno de expriistas y expanistas, ya le está cobrando factura a su bandera de lucha.

******

POR CIERTO QUE este jueves fue importante tanto para Andrés Manuel López Obrador y como para Chihuahua en materia de festividad justiciera, pues el Consejo de la Judicatura Federal nombró a dos nuevos integrantes, que tendrán este privilegio hasta el 2024.

El primero de ellos enviado desde Palacio Nacional fue Bernardo Bátiz, que como principal antecedente de aval es que fungió como Procurador de Justicia del extinto Distrito Federal, cuando el Jefe de Gobierno fue ni más ni menos que AMLO.

El segundo nombramiento fue por elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien votó de manera unánime por el magistrado Sergio Molina Martínez, con amplísima carrera judicial, originario de Parral, Chihuahua y egresado de la escuela de leyes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Por cierto que los malosos deslizaron que otro chihuahuense, César Jáuregui Robles, que fuera el secetario de Gobierno en la primera parte de la gestión de Javier Corral, tiene algo en común con los ayer nombrados nuevos Consejeros de la Judicatura Federal. Y es que el chamaco Jáuregui también pisó esos mismos suelos justicieros, es oriundo de Chihuahua y llegó por favores presidenciales en tiempos en que el PAN dominaba Los Pinos y Palacio Nacional.

******

ES PROBABLE QUE el regalo de Día de Reyes que visualizaba el gobernador Javier Corral no llegue a su debido tiempo, y es que desde hace semanas, el góber declaró que en una de esas y si todo salía jurídicamente correcto, el exgobernador César Duarte podría ser extraditado de Estados Unidos a México a principios de año, sin embargo, ayer el góber Corral ya no se mostró tan optimista y afirmó que si no se logra la extradición del ballezano, no será un fracaso del gobierno de Chihuahua, sino de la justicia en general, lo que prendió las alarmas de que la estancia de Duarte Jáquez en el vecino país podría extenderse, al menos otros meses más y hasta que el exgobernador sea considerado un buen botín electoral para el gobierno federal.