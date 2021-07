Violencia descarada-Cuauhtémoc rojo-Sueños grillos

Es tal el descaro de la violencia en México y no se diga en Chihuahua, que de nueva cuenta, con todo y que los asesinos de Diego y José Ángel ya hasta fueron sentenciados, que conductores de la plataforma DiDi volverán a protestar hoy en las oficinas que esa empresa internacional tiene en la capital del estado, ahí en una conocida plaza de la avenida Tecnológico. Y es que el conocer el móvil de ambos crímenes, terminó por generar mayor temor entre los colegas de ambos conductores que fueron asesinados en manos de dos sujetos que apenas y cumplieron la mayoría de edad, pero que actuaron como viles criminales a sueldo, suponiendo que la justicia nunca los alcanzaría, como suele suceder en más del 90 por ciento de los crímenes que se cometen en el país, y aunque ellos quizá no sabían de cifras, el clima de impunidad que se respira por todos los rincones de México y también de Chihuahua, los hizo pensar que tras matar a Diego y José Ángel ocurriría lo mismo, sin embargo, la presión social y de los compañeros “Didi’s” de ambos conductores, las cámaras PECUU y lo burdo de ambos crímenes por parte de los asesinos, permitieron su captura y posterior sentencia, pero los conductores de esa plataforma de transporte privado saben que ante el clima de violencia que se padece en el país y en el estado, los ataques en su contra pudieran continuar, así que para ello y para exigir mayor seguridad, es que decidieron volver a salir a protestar este día.

******

Pero los conductores de transporte privado también deben de saber que no son los únicos, y es que esa estúpida “estrategia”, si es que se le pudiera llamar así, de “abrazos, no balazos”, ordenada por Andrés Manuel López Obrador y por tanto “aplicada” por los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional desplegados en el estado (y es que éstos últimos sólo les disparan por la espalda a agricultores desarmados), trae la violencia desatada en la región noroeste de Chihuahua, aunado a que los agentes estatales no se dan abasto y también a la pobre estrategia del gobierno de Javier Corral contra la inseguridad, lo cierto es que esa zona de la entidad se ha convertido en una región sin ley, que va desde ataques a comandancias, balaceras que duran toda la noche, “levantones” y ejecuciones, es como un año 2009 versión 2.0, pero con la diferencias que en aquel entonces no había miramientos y consideraciones en contra de los sicarios.

Es así que nos cuentan que quien ha estado tomando nota del caos provocado por la narcoviolencia que impera en la entidad es la gobernadora electa, Maru Campos, pues en menos de dos meses tomará protesta como mandataria estatal y con ello los problemas del estado, por lo que además del tema financiero, el cual ya comenzó a destrabarse desde la noche del lunes, otra cuestión que preocupa a Maru y a su equipo de transición, es lo que deberán hacer para combatir la violencia que no cesa.

******

Y mientras Chihuahua está en crisis financiera y de violencia, y a menos de dos meses de dejar el Gobierno del Estado, a Javier Corral le siguen dando alas y haciéndole creer que es una carta fuerte para la Presidencia de la República en el 2024. Al menos así lo aseguró su amigo del alma, el senador Gustavo Madero, quien no deja de respirar por la herida ni de disimular que le dolió en demasía que Maru Campos le ganara la candidatura del PAN y posteriormente se quedara con la gubernatura. Pero en lo que sí se voló la barda fue en afirmar en un conocido ejercicio periodístico a nivel nacional, que Corral “no se caído” con miras al 2024. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, pues desde Mitofsky hasta Massive Caller, pasando por Arias Consultores, las encuestas colocan a Corral como uno de los gobernadores peores evaluados y que culminará su quinquenio con una calificación paupérrima por parte de sus gobernados. Además, que lo compre quien no lo conoce, ¿será que sí lo adquiere Movimiento Ciudadano para que los represente en busca de la silla presidencial?

******

Hablando de la silla presidencial, la cual ya anda despertando pasiones a menos de tres años que se renueve, claro, si es que AMLO no dispone otra cosa, los que todavía no se ponen de acuerdo ni para renovar su dirigencia estatal son los de chicos de Morena en Chihuahua, pero no por ello, ya comenzó el acomodo de calabazas en torno a los presidenciables de ese partido político que Andrés Manuel López Obrador fundó y desde donde se catapultó a su añorada Presidencia. Y es que con el destape del canciller Marcelo Ebrard, se supo que quien estuvo presente en ese convivio en el que Marcelo afirmó que iba por la grande, fue la senadora juarense Bertha Caraveo. Además, otro que desde hace rato tomó su bando y así sigue siendo es el alcalde electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien se ha inclinado por el senador Ricardo Monreal, es así que falta ver cuántos morenos de Chihuahua se apuestan por la otra carta fuerte y que se dice es la favorita del tabasqueño, llámese Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.