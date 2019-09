Viene tempestad-Cifras suicidas-Peleas pírricas-Justicia Cívica

CUANDO APENAS SE veía venir una luz al final del túnel, con planes de inversión ante la recuperación de millones de pesos con la reestructuración de la deuda pública del gobierno estatal y arrimadijos que deberían caer por parte de la federación, llegó la mala noticia que que las participaciones y partidas que debería enviar el gobierno federal a las arcas del Gobierno del Estado sufrirán un recorte, nada nuevo si se recuerda a que lo que sucede año con año, pero que sí vino a sacudir la relación neutral que habían alcanzado el gobernador Javier Corral y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes después de tantos dimes y diretes en el pasado traían la operación cicatriz andando, por lo que ante lo estipulado en el Paquete Económico 2020, tal parece que la herida volverá a abrirse.

El góber sabe que en el Senado de la República, en donde se discutirá el presupuesto en los próximos días, tiene un aliado muy importante para hacerle olas a los morenistas, no así una oposición real porque los números nomás no les alcanzan a los legisladores del PAN en comparación a los de Morena, pero ahí está el senador Gustavo Madero para subirse a la tribuna y hacerla de emoción ante las decisiones de la 4T y sus senadores, tan es así que ayer, Javier Corral aprovechó las redes sociales para enviarle un mensaje de felicitación a Madero por su Informe de Actividades que sucedió ayer, al cual no pudo acudir porque el gobernador estuvo en Juárez en el Informe del alcalde Armando Cabada.

******

QUIZÁ PARA MUCHOS pasó inadvertido que ayer, 10 de septiembre, fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Eso por sí solo no dice mucho, pero resulta y resalta que el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en casos donde los cuadros depresivos conducen a esta fatal decisión, en una estadística que cada vez más inclina su funesta balanza en jóvenes y adolescentes.

Pero si aún con lo anterior pudiera apreciarse lejano el dato, pues en el estado, resulta ser la capital, Chihuahua, el municipio con más alto inicie de suicidios, casi uno diario de acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Así las cosas, Chihuahua capital es la número uno en suicidios. Eso es lo malo, pues lo triste es que la salud mental es ajena y lejana para las autoridades, municipales y estatales, al grado de que hoy por hoy no se cuentan con programas y políticas públicas certeras y precisas para atender esta problemática que no se está anunciando, sino que a diario cobra víctimas.

******

A QUIENES DEBERÍA caérseles la cara de vergüenza, aunque tal parece que eso ni les importa, es a los diputados locales que integran la Junta de Coordinación Política, pues ayer protagonizaron uno de los episodios más bochornosos en la historia de la Legislatura, y vaya que no han sido pocos, ya que cada uno de los legisladores que están dentro de la JUCOPO interpretó la Ley Orgánica del Congreso del Estado como les dio la gana, tan así que ayer quedaron “establecidos” dos presidentes, Fernando Álvarez Monje del PAN y el petista Rubén Aguilar, el primero apoyado por una bancada del PES que ni siquiera existe y el segundo por la fracción de Morena que está molesta por lo sucedido con la elección de la Presidencia del Congreso.

Por lo que obedeciendo a meros intereses partidistas, tal y como funcionan todos los poderes legislativos de este bendito país, aunque se den golpes de pecho, los diputados se jalonearon hasta caer en el ridículo de casi casi elegir dos presidentes de la JUCOPO, por lo que mientras el PAN, lo que queda del PES, MC y René Frías del PANAL, como único representante de su partido, se inclinaron por Álvarez Monje, mientras que Morena, PRI, PT y Alejandro Gloria del Verde, quien en ocasiones sale con dos caras, le levantaron la mano a Rubén Aguilar. Vaya, ni en la Rosa de Guadalupe se ven tales melodramas tan irrisorios.

******

LOS MALOSOS DESLIZARON que la visita de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, no pasó inadvertida para algunos panistas que podrían brincar de color con tal de aparecer en la boleta en el 2021, incluso, nos comentan que no faltó quien intentó comunicarse con la jefa de las huestes morenistas para comunicarle que están para lo que se ofrezca, y aunque los más enterados se negaron a soltar nombres, afirman que uno de ellos ya fue alcalde…

******

YA QUE ANDAMOS por terrenos de los morenos, éstos tal parece que no entienden el mensaje de su Presidente y Nuestro Cabecita de Algodón, Andrés Manuel Lopez Obrador, quien claro ha llamado a no prestarse al juego de la desacreditación o se va de Morena.

Y es que en esa línea andan los equipos de Fer Tiscareño y Ernesto Visconti, quienes junto con el dirigente estatal, Martín Chaparro, un día sí y otro también se suben al ring ensuciando el ya de por sí cuestionado proceso interno ante los medios de comunicación y entre los afiliados del Partido. Y lo curioso es que quienes se han mantenido al margen de la guerra de lodo son quienes tienen la mayor posibilidad de triunfo, Omar Holguín y Hugo Gonzales. A ver si les alcanza, pues al menos el primero demostró que su paso por el Congreso no fue nada para presumir.

******

HOY A TEMPRANA hora, a las 8:30 de la mañana para ser exactos, el Cabildo capitalino sesionará en la Presidencia Municipal, lo interesante, nos dicen los malosos, es que se someterá a votación el nombre del titular de la Subdirección de Justicia Cívica en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es decir, la persona que se encargará de llevar a buen puerto el nuevo y polémico reglamento, ese que pretende revolucionar la convivencia de los ciudadanos en Chihuahua capital.