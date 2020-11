A medio gas-Venganzas-Guerra sucia y azul-Espino y Caraveo

A PARTIR DE este martes los restaurantes podrán abrir -y notodos- a medio gas, casi tirándole a menos que eso. Para empezar solamente podrán brindar atención los establecimientos que cuenten con terraza al aire libre, y éste espacio será el único que se podrá utilizar para comer en el lugar.

Ese fue parte del acuerdo que se llegó de manera verbal ayer entre el gremio que agoniza en esta pandemia por no poder operar y mantener sus puertas prácticamente cerradas a servicios de entrega a domicilio y en ocasiones con la opción de “drive to go”.

Miles de familias que se encuentran atadas a esta tragedia empresarial, ayer fueron representadas en una manifestación pública, donde dueños, empleados y algunos clientes, se solidarizaron para exigir una reapertura de estos establecimientos que ya no recuperarán El Buen Fin, pero que las ventas navideñas se les están pelando por piernas.

El acuerdo que deberá ser ratificado y se encuentra sujeto a cambios o cancelaciones sin previo aviso a que lo ratifique el Consejo Estatal de Salud el próximo viernes, es que puedan abrir los locales con terraza a partir de hoy, pero que solamente habiliten el servicio en comedor en dichas áreas a un 50 por ciento.

La pregunta, enojo, duda, frustración para los restauranteros es si sus costos de operación les permiten manejar un negocio que debe “prenderse al 100 por ciento” y solamente usar una quinta o sexta parte del mismo, ya que la mitad de una terraza significa a veces una pequeña partecita de su área de comedor total, así que el 50 por ciento resultó bastante engañoso.

******

LA SANGRE YA comenzó a llegar al río debido a la decisión de los panistas que tienen voz y voto en el Consejo Estatal, tanto, que los más enterados nos comentaron de ciertas venganzas al interior de Gobierno del Estado. Resulta que los afectados ejercieron su voto como consejeros el sábado y para el lunes ya no tenían trabajo. Eso les sucedió al menos a tres consejeros del Partido Acción Nacional que rechazaron, en ese momento, la posibilidad de que el PAN fuera en alianza en la próxima elección, pues consideraron que se abría la puerta a la designación de candidatos por parte del grupo que despacha en Palacio, estrategia que afirman se asumió para ignorar la posición en las encuestas de la alcaldesa Maru Campos en relación a cualquier otro aspirante a la candidatura grande por partido azul, es así que la reacción no se hizo esperar y apenas comenzó la semana, les cayó la guadaña a los funcionarios estatales que tenían su chamba en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Hacienda.

Los involucrados y los panistas que no están de acuerdo con la estrategia palaciega aseguran que las reacciones rayan en los fascista, alejada de los que aseguran ser demócratas, lo que ha detonado una nueva división que amenaza con que el fuego amigo se atice y termine por perjudicar la intentona de los azules de retener el Gobierno del Estado, así sea con un grupo contrario al que hoy gobierna, pero que se trata de panistas al fin y al cabo.

******

POR CIERTO, Y en la misma línea conductora de la resaca que dejó la sesión del Consejo Estatal del PAN, que abrió una herida que está lejos de cerrar y al parecer seguirá supurando de aquí hasta que pasen las elecciones, quien no se quedó callada e hizo pública la estrategia que en este espacio le comentamos antes de que fuera exhibida, fue la alcaldesa Maru Campos, la cual dejó en claro que su grupo de azules no se oponen a las alianzas, pero no como las que pretenden impulsar desde Palacio de Gobierno y desde el Comité Directivo Estatal en donde despacha Rocío Reza, quienes buscaban hacerse del control de la designación de candidatos a través del dedo flamígero del primer panista del estado, lo que de nuevo vuelve a abrir un choque de trenes que promete estremecer la calle Libertad, desde el Ayuntamiento hasta el Palacio.

******

Y PARA TERMINAR con los azules, a quien ahora le tocó la guerra sucia y el fuego amigo, así como ya le sucedió al diputado federal Miguel Riggs, es al otro suspirante por la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto “El Pony” Lara, y es que este fin de semana comenzaron a llegar mensajes de texto a decenas, quizá cientos de celulares, en las que circuló la imagen del funcionario estatal y en ella la alusión de que “si no pagas el agua, te la corto”, lo que abrió otro frente de guerra, pues mientras la trifulca está centrada en la candidatura al Gobierno del Estado entre la alcaldesa Maru Campos y el senador Gustavo Madero, lo cierto es que también por la Presidencia Municipal están comenzando a volar los trancazos y para muestra lo que ha ocurrido con Riggs, con el director de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal, Marco Bonilla y ahora con el Pony Lara.

******

LOS HILOS YA comenzaron a amarrarse entre quienes buscan la candidatura de Morena a la gubernatura y los políticos clave en ambas Cámaras, y para muestra la reunión que sostuvo el consejero independiente de Pemex y empresario juarense, Rafa Espino, quien presumió su encuentro con la senadora Bertha Caraveo, paisana suya, que si bien ha sido confrontada por un sector de los chihuahuenses, la legisladora tiene su poder al interior de Morena, en especial en Ciudad Juárez, así que esa reunión entre la senador y Espino da color de cómo se están acomodando las aguas, sobre todo porque insisten que para antes de Navidad, se sabrá quién será el abanderado del morenismo en busca de la gubernatura de Chihuahua.

Y a este mensaje, habría que sumar el desplegado que firmaron los diputados federales de Morena por Chihuahua, donde se delinean las “características” que debe cumplir el próximo candidato de ese partido a gobernador en la entidad.

Entre otras linduras de ese escrito, presumieron los afines a Espino, es que deja muy incómodamente parado a Juan Carlos Loera de la Rosa y sin que haya sido algo que agradara en demasía al senador Cruz Pérez Cuéllar. ¿Será?