Vacuna antiCorral-Focos azules-Agricultores y el voto útil

No hay que ser el gran adivino para prever que los ataques en el debate que organiza el IEE entre aspirantes a la gubernatura y que se realizará el jueves, estarán focalizados en la figura de Maru Campos, candidata del PAN-PRD, y eso, dicen los malosos, es la razón por la que la también alcaldesa con licencia de Chihuahua capital, mostró el documento que el gobernador Javier Corral y la Fiscalía General del Estado han utilizado para “demostrar” que Campos Galván participó en presuntos actos de corrupción, el mismo documento que el notario Luis Raúl Flores descartó haber certificado, lo que llevó al fedatario a que le cerraran su Notaría y a ser blanco de la furia de Corral. Es por ello que sí, para vacunarse de los ataques que para nadie es en un secreto, salen de Palacio de Gobierno, Maru mostró esa supuesta “prueba” que alguno de sus adversarios políticos tiene previsto mostrar en el debate, y aquí sí es necesario ser un poco más adivino, pues la pregunta es cuál de los gallos corralistas se aventará el tiro de lanzarse de lleno contra la candidata de Acción Nacional en pleno debate televisado.

Así que los malosos señalaron que más que un golpe jurídico, lo que se vislumbra es un intento de golpe mediático durante el debate que se llevará a cabo pasado mañana, el único debate oficial y organizado por el Instituto Estatal Electoral, y que por lo tanto, será el más visto y se espera que miles de personas lo sigan en vivo, así que tal como se vislumbró desde el día en que la fecha quedó oficializada, a Maru Campos le intentarán hacer un “corralito”, y ese documento que la Fiscalía considera la “prueba” más fehaciente, cuando incluso tiene hasta los sellos sobrepuestos y las fechas no dan para la lógica, será el arma con la que los adversarios políticos de la panista intenten derribarla en la preferencia electoral.

******

En donde se encendieron las alarmas es en el PAN de Ciudad Juárez, pues a diferencia de lo que venía ocurriendo desde que se confirmó que Javier González Mocken sería el candidato del partido azul, por primera vez la encuestadora Massive Caller lo colocó en el tercer lugar de la intención del voto, y aunque la diferencia es de menos un punto porcentual respecto a quien escaló al segundo sitio, la priista Adriana Fuentes, lo cierto es que sí existe preocupación por el estancamiento de don Mocken y el ascenso meteórico de la candidata del partido tricolor, ya que en menos de un mes de que iniciaron las campañas electorales por las presidencias municipales, la también empresaria subió más de 10 puntos porcentuales, según los ejercicios estadísticos que arroja Massive Caller. Ahora bien, si lo que buscan es impedir que Morena se quede con la alcaldía de Juárez, lo lograrían fácilmente si uno de los dos claudica y se suma al otro en busca del voto útil, sin embargo, eso se antoja muy complicado.

******

Y precisamente porque quienes sí le entienden a eso del voto útil son los productores agrícolas, aunado a que su peor terror es que el morenista Juan Carlos Loera se quede con la gubernatura, los agricultores y agricultoras de la región centro-sur del estado han intensificado la lucha por la defensa del agua y por tanto, le han acelerado a eso de realizar una contracampaña a la del candidato de Morena. Tanto, que integrantes del Frente de Defensa Nacional del Agua, se reunieron ayer con Mario Mata, candidato del PAN, PRI y PRD a diputado federal por el Distrito 5, quien desde que inició el conflicto de las presas, ha sido una de las figuras políticas más constantes, además, ahí no se detiene la búsqueda del voto útil por parte de los productores, pues hoy en Ciudad Juárez y luego de que ayer lo hicieran en Delicias, la asociación civil Adelitas, conformada por mujeres agricultoras, ofrecerán un posicionamiento en la lucha por el vital líquido y en espera de que su pesadilla no se cumpla: que Morena se apodere del Gobierno del Estado.

******

Bueno, bueno, las corporaciones policíacas en la zona sur no han dejado de arde, pues no salen de una cuando ya entran a otra. Y es que no conforme con que la Fiscalía con sede en Parral se convirtió en un caos en días recientes, luego de que se comprobara que fue infiltrada el narco, ahora es la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la “capital del mundo” la que está en el ojo del huracán tras el suicidio de un policía estatal en un panteón de Valle de Allende. Resulta que fueron agentes de la DSPM parralense quienes lo detuvieron en una fiesta y viralizaron un video en forma de burla, lo que orilló al agente estatal a quitarse la vida en un panteón en días recientes, por lo que ya la Fiscalía Zona Sur abrió una investigación al respecto, que, nos dicen, involucra incluso a altos mandos de la DSPM de Parral. Tremendo caos en aquellos lares.