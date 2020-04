Uníos los Ex-Peligrosos balnearios-Morenos ardiendo-Niveles carcelarios

A DIFERENCIA DE otros Palacios, donde cierran puertas, en el Palacio de Gobierno local, el gobernador Javier Corral le abrió las puertas de su despacho a líderes empresariales y lo que por supuesto llamó la atención, a los exgobernadores Fernando Baeza y Patricio Martínez, quienes estuvieron al frente de Chihuahua de 1988 a 1992 y 1998 al 2004, respectivamente, por lo que sabedores de lo que es enfrentar crisis, aunque no tan inciertas y destructivas como lo está siendo el Covid-19, sin embargo, ambos exmandatarios acudieron a la oficina del gobernador para aportar en lo que se pueda, desde experiencia hasta ideas, así sean de otro partido político distinto al de Javier Corral, quien después de la reunión envió un certero mensaje, distinto a los que salen desde Palacio Nacional. “Es hora de cerrar filas por Chihuahua”, escribió, empezando por dejar a un lado la grilla barata y los colores partidistas.

Y es que mientras desde los distintos estados del país surgen mensajes de unidad para enfrentar la crisis por la pandemia, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de nuevo se puso a polemizar y a dividir, como lo suele hacer desde que era candidato eterno a la Presidencia de la República, pues así, como si se tratara de un dirigente partidista y no de un jefe de Estado, AMLO “balconeó” a los partidos de oposición al asegurar que se habían negado a renunciar a su presupuesto para entregarlo al combate contra el coronavirus, eso sí, con excepción de Morena y el PES, los partidos de sus amores, a los que les puso una estrellita. Eso demuestra que el tabasqueño no entiende o no quiere entender, que ya es el Presidente de México, que ya ganó, y su deber es unir y no confrontar entre sí a los mexicanos.

VAYA DILEMA QUE tienen a la vuelta de la esquina los mandones de las Fuerzas Estatales y Federales policiacas, ya que este fin de semana deberán multiplicarse como acto milagroso para poder tener presencia suficiente en los diferentes balnearios de la zona centro-sur del estado de Chihuahua.

La Pascua se encuentra a pocas horas. No son pocos los inconsientes que ya abarrotaron las tiendas y alistaron lo necesario para el tradicional “camping” en Lago Colina, Los Filtros y cuanto lugar sirve para reposar los días de asuento que, aunque no parezcan, se encuentran ya encima de la población.

La presencia de las policías municipales y comunitarias de Delicias, Camargo, Rosales, Conchons, Julimes y los alrededores a los principales balnearios resultaron en las reuniones de coordinación y prevención de la semana pasada no solamente insuficientes, sino hasta cómplices para contener a los vacacionistas que empezaron a llegar irresponsablemente a esos destinos con toda y casa de campaña, asador y molcajete en sus automóviles, esperando pasar los Días Santos en esos lugares.

El preámbulo no fue más que aterrador para lo que se les espera a las autoridades policiacas este fin de semana, sobrte todo en la necesidad de contener a la población fuera de estos lugares de reunión en pleno momento álgido de la contingencia sanitaria y la etapa de dispersión comunitaria tan intensa en la que nos encontramos.

Guardia Nacional, Policía Federal y Fuerzas Estatales vaya que vivirán su Pascua Florida bastante ajetreados, claro, si es que ponen en práctica lo acordado en la víspera.

RETOMANDO LOS TORTUOSOS y sinuosos caminos de Morena, y no es canción de época, pero eso pareciera por su sed incansable de confrontación, los malosos que le saben a la tenebra de las redes sociales, nos comentan que esta Semana Santa, los bots encargados de defender a capa y espada las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y de sus funcionarios públicos en la entidad, han permanecido más callados que de costumbre, lo cierto es que trascendió que al igual que como sucede para la mayoría de empleados, así sea tiempos de cuarentena, los días santos se les permite alejarse de las tres, cinco o diez cuentas falsas que manejan, por lo que al estar ausentes, el descontento real de los ciudadanos de carne y hueso, esos que permanecen en las redes sociales porque simple y sencillamente son reales, se ha dejando sentir más fuerte que de costumbre, sobre todo por la serie de decisiones y sermones que se ha aventado el Presidente a lo largo de la semana, desde el domingo cuando hizo a un lado de su plan económico a los pequeños y medianos empresarios, seguido de lunes y martes que defendió a capa y espada el por qué no puede prorrogar el cobro de impuestos, aceptando que si lo hace, no tendrá dinero para dárselo a los pobres. Quién diría que Lopez Obrador saldría más papista que el Papa.

Y PARA NO dejar algo en el tintero moreno, mientras líderes empresariales y políticos de oposición, desde panistas, priistas y perredistas, se alían con los gobiernos estatales en turno para sacar avante a sus regiones ante los estragos por el Covid-19, los que continúan jugándole al occiso, como lo han hecho desde que tomaron protesta en el 2018, son los diputados federales de Morena, todos de Ciudad Juárez, quienes han sido incapaces de decir esta boca es mía y aportar algo ya no al estado, a su municipio, el más golpeado por la pandemia, pero no, porque al igual que el Presidente de la República, ellos suponen que los apoyos sociales son sinónimo de desarrollo económico.

MÁS TARDÓ MARCELO González Tachiquín en dictarles a sus abogados la queja por el miedo desenfrenado a contraer Covid-19 en el CERESO de Aquiles Serdán, a que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas en ignorarlo, y es que el berrinche de unos de los funcionarios favoritos de César Duarte, de plano no ablandó ni tantito a la fiscal Nora Balderrama, mucho menos al fiscal César Peniche, quienes no sucumbieron ante las amenazas del exsecretario de Educación, el cual intentó exhibirlos por el supuesto trato VIP que le otorgan a Carlos Cuevas, empresario deliciense que está preso por huachicoleo y el homicidio de sus escoltas, mismo que ha tenido que continuar hospitalizado debido a la gravedad sus lesiones. Es así que aunque la queja de Tachiquín se compartió de muro en muro en redes sociales, desde la cúpula del CERESO le explicaron que para evitar contagios, para eso existen el agua y el jabón.