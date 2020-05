¿Un nuevo pacto?-Morena contra el agua-El turno de Cano

Apenas había terminado de decirlo, cuando los gobernadores de oposición, especialmente los del PAN, le tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que apenas concluya la contingencia sanitaria, instalarían una mesa de diálogo para revisar el pacto fiscal, ese del que tanto se han quejado los mandatario estatales, sobre todo los del norte del país, porque de plano consideran que es inequitativo la entrega de los recursos federales, es decir, el gobierno federal les regresa menos a los estados que más generan, y termina por darles más dinero a las entidades que menos lo hacen, so pretexto de que tienen menos, problemática que Chihuahua ha padecido desde siempre y de la cual el gobernador Javier Corral se ha manifestado una y otra vez para que se revise, pues es bastante injusto lo que la Federación le regresa a nuestro estado, en comparación con lo que Chihuahua aporta, así que el góber, en conjunto con sus colegas de Acción Nacional, luego luego lanzaron un comunicado conjunto en el que aseguraron que: “Tomamos la palabra al presidente: estamos listos para revisar las fórmulas del Pacto Fiscal”.

Así que aunque el Presidente de la República solicitó que la mesa de diálogo se instale hasta que concluya la contigencia, lo que es prácticamente un hecho es que los gobernadores panistas pugnarán para que sea durante esta semana cuando se determine una fecha exacta, pues no quieren que después López Obrador se haga el occiso y manifieste que tiene otros datos de sus propios dichos. Por cierto, el tabasqueño aprovechó para lanzarles un dardo a los góbers, al señalar entre líneas que no les alcanzan las participaciones federales porque eso de la austeridad, en los gobiernos estatales no la conocen, por lo que esa fue la condición para sentarse con ellos a revisar el mentado pacto, que le bajen a sus gastos y sean más ahorradores, por lo que será interesante cómo bajan el balón los gobernadores.

******

Hablando de panistas y de su confrontación con la 4T, otro que anda con todo en contra de las acciones del gobierno federal y de su brazo armado y legislativo, la bancada de Morena, es el diputado federal del PAN, Mario Mata Carrasco, quien este fin de semana estuvo en una reunión con agricultores del municipio de Jiménez, en donde les explicó las intenciones de los morenistas para hacer lo que les venga en gana con los distritos de riego, y es que a decir del legislador y exalcalde de Delicias, los cambios que vienen en la Iniciativa de la Nueva Ley General de Aguas Nacionales, la 4T pretende desaparecer los Distritos y Unidades de Riego, quitando la ciudadanización del agua, un retroceso de más de 30 años que terminaría por liquidar al campo, que ya de por sí está destrozado.

******

Esta tarde continuarán los Diálogos por Chihuahua, el foro que creó COPARMEX para platicar y conocer las ideas de los candidateables a la gubernatura de Chihuahua en el 2021, así que este día a las 6 de la tarde, tendrá su turno al bat el priista Alejandro Cano, exalcalde de Chihuahua, que junto a Chela Ortiz, suenan como los más fuertes aspirantes del PRI, el otrora partidazo que a decir de las encuestas, ha caído al cuarto lugar de las preferencias electorales, por debajo los independientes. Pero por sí o por no, hoy el empresario Cano Ricaud estará en el foro creado por la cámara empresarial, en donde ya estuvieron el senador Cruz Pérez Cuéllar y la alcaldesa Maru Campos, por cierto, los aspirantes más fuertes, uno por Morena y la otra por el PAN.

******

Ya que mencionamos a los aspirantes por el 2021, otro que anda fuerte, pero como candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez y hasta lidera las encuestas, es Javier González Mocken, quien también le ha entrado fuerte a la entrega de despensas a familias vulnerables ante la contingencia sanitaria, pero él en nombre de un asociación civil llamada “Juárez en la Transformación”, la cual se ha dedicado a acudir diariamente a colonias en situación de vulberabilidad en la fronteriza ciudad, así que si bien se trata de un buen acto, lo cierto es que todos buscan jalar agua para su grillo molino.