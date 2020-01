Triste realidad-Arribo de AMLO-LeBarón en Fiscalía-Tricolores “feisbuqueros”

BIEN DICEN QUE no es lo mismo gobernar, que ser oposición, y para muestra lo que está ocurriendo con la 4T y sus integrantes, pues sin chistar y sin hacer olas, como solían hacerlo en los sexenios anteriores, la CONAGUA está entregando sin reparos el agua a los Estados Unidos so pretexto del Tratado de Aguas firmado en 1944 entre ambos países, que establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, y aunque el gobierno federal está cumpliendo con la ley, lo cierto es que se están pasando de entreguistas y ni siquiera traen medida cuánta agua ya se ha pagado en las últimas semanas, lo que ha desatado una crisis para el campo chihuahuense, especialmente para los productores de los municipios de Delicias, Meoqui, Coyame del Sotol, Aldama, Ojinaga y Camargo, es decir, puro municipio que normalmente padecen sequía. Sin embargo, eso no ha evitado que la CONAGUA y la 4T le estén dando la espalda a los campesinos chihuahuenses, como lo han venido haciendo desde siempre ahora que ya son gobierno.

Los malosos nos comentan que para zafarse de la bronca, diputados locales y federales de Morena están culpando al gobernador Javier Corral de fomentar las protestas de los campesinos en contra de la decisión de la CONAGUA de abrir las compuertas y pagar el agua, incluso regalársela a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y es que a los morenistas y seguidores de la Cuarta Transformación, pronto se les olvidaron las protestas y la justicia social, pues tal parece que pueden más la ideología y los colores partidistas. Lamentable.

******

POR LO PRONTO AYER por la tarde llegó a Juárez el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al aeropuerto internacional arribaron curiosos y seguidores de Morena, desde donde los malosos nos reportan que el tabasqueño se rehusó a contestar preguntas de algunos representantes de medios de comunicación que atestiguaron el arribo.

Lo que llamó la atención es que AMLO les dispensó minutos a residentes del Ejido Samalayuca, quienes le entregaron documentos y peticiones al presidente quien los recibió para darles lectura después. No hubo compromiso de cita, ni canalización, al menos lo que ahí se observó.

El presidente también recibió peticiones de un grupo de loteros que se acuercaron para recibirlo con peticiones. La respuesta del presidente fue absorver y derivar a los chamacos de la vendimia de autos usados.

Anoche Andrés Manuel le dedicó su tiempo a compartir con amigos personales que tiene en la frontera. Se alejó de la agenda oficial y hoy pudiera conocerse un poco más de un encuentro nocturno que se especula tuvo con un par de grillos que operan en Morena aquí en Chihuahua, sobre todo porque es tierra de Bertha Luján, una de sus muy cercanas amistades que buscan dirigir a nivel nacional el partido de su creación.

******

Y ASÍ, CON el estado incendiado por la molestia de los campesinos, es como este día el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Ciudad Juárez, primero encabezando una reunión de seguridad, después la conferencia mañanera y a las 10:00 horas una reunión con empresarios, mientras que a las cuatro de la tarde tendrá un evento en el gimnasio del COBACH para dar seguimiento a los programas del Bienestar, y es ahí, en ese lugar, en donde diversas organizaciones sociales y colectivos plantean una protesta en contra del presidente de México, a cuyo gobierno ya se le está haciendo costumbre de que a donde vaya, las manifestaciones y el descontento se hace presente.

El sábado, el tabasqueño solamente tendrá un evento en Nuevo Casas Grandes justo al mediodía, en la Macro Plaza Centenario, en donde como suele suceder en cada una de sus giras, será para entregar apoyos sociales. De ahí, López Obrador se trasladará a Agua Prieta, Sonora, pues durante la mañana del domingo, tiene previsto reunirse con las familias LeBarón y Langford en La Mora, municipio de Bavispe, con la intención de presentarles los avances de la investigación en torno a la masacre ocurrida en noviembre del año pasado, en la que murieron seis niños y tres mujeres a manos de sicarios del crimen organizado. Reunión que estará algo candente, sobre todo porque apenas ayer, los activistas Julián LeBarón y Javier Sicilia, convocaron a una caravana que partirá el 23 de enero y pretende arribar a la Ciudad de México el día 26, precisamente como protesta contra la violencia incontenible que se vive en el país.

******

YA QUE MENCIONAMOS a la familia LeBarón y las consecuencias de la masacre, los malosos nos informaron que Joel LeBarón estuvo a mitad de semana en la Fiscalía General del Estado, en donde se reunión con el fiscal César Peniche, a raíz de los polémicos comentarios de Julián y Adrián LeBarón, quienes exigieron que se investigue a las Fiscalías de Chihuahua y Sonora por omisión, pues a decir de los afectados, ni una ni otra enviaron ayuda apenas ocurridos los asesinatos, cuestión que caló hondo en el fiscal César Peniche, tan es así que las reuniones entre los LeBarón y las autoridades estatales se han ido incrementando, precisamente para limar las asperezas, aunque quién sabe si lo hayan logrado.

******

EN TERRENOS GRILLOS de la familia revolucionaria, nos dicen los malosos que quien no quita el dedo del renglón, o mejor dicho de la tecla cibernética, es Graciela Ortiz González, quien decidió no soltar el Facebook para continuar su presencia en redes sociales.

Desde efemérides, el clima, felicitaciones y una que otra frase matona y motivadora, es lo que acompaña a una foto que no le pide nada a las de campaña electoral. La ex funcionaria tricolor, y ex legisladora de una y mil batallas ya dijo a sus cercanos que busca con firmeza nuevamente la candidatura de lo que queda de su partido al gobierno del estado.

Los obstáculos son mermante internos, pues nadie en su sano juicio competiría por ese espacio que no tiene mayor futuro en el 2021. Solamente debe sortear el capricho del actual dirigente estatal, Omar Bazán, quien busca la misma nominación para usarla como moneda de cambio y amarrar una curul aterciopelada en la Ciudad de México en su futuro inmediato.

******

APENAS CON UNA semana “funcionando”, y las quejas contra el INSABI ya comenzaron a conglomerarse aquí y allá, especialmente en los centros de salud rurales, en donde los pobladores estaban acostumbrados al Seguro Popular, el caso es que nos dicen los malosos que ahora con el cambio de nombre, el inicio de operaciones sin infraestructura real, la raza es la que lo está padeciendo, sobre todo porque las mentas cuotas de recuperación incluso fueron elevadas, así que vaya manera de ayudar a los que menos tienen por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.