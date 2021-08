Trancazo electoral-Escuelita legislativa-Cruz y Monreal

El IEE pone y el TEE dispone, aunque muy seguramente esa decisión de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral terminará impugnada por los inconformes que se quedaron sin curul, como fue el caso del naranja Francisco Sánchez y el morenista Óscar Castrejón, al menos que la institucionalidad los llame y acepten el trancazo que les puso el TEE respecto a la repartición de pluris, sobre todo cuando ya estaban listos para rendir protesta como diputados locales la próxima semana. Y es que en su lugar quedaron Ana Lucía Baduy por Movimiento Ciudadano y Elena Rojo por Morena, pues el máximo árbitro electoral del estado sí tomó en cuenta los espacios de género, corrigiéndole la plana al IEE, que ya hasta les había entregado la constancia a ambos en días pasados, lo que sin duda desató una bomba política que terminará en la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si es que les da tiempo a los defenestrados grillos de patalear por la vía jurídica.

Otro que se coló y a decir del TEE será diputado local, es el panista Roberto “El Pony” Lara, quien regresaría al Congreso local después de haber sido diputado en la Legislatura del 2007 al 2010, cuestión que trae feliz a Acción Nacional al otorgarles otro legislador y así fraguar una mayoría que terminará por darle forma a los proyectos que trae en mente la gobernadora electa Maru Campos.

Hablando de la gobernadora electa, Maru Campos, será la semana entrante, al igual que como sucederá con Marco Bonilla, el alcalde electo de la capital, que comienzan a saltar algunos nombres de quienes los acompañarán en sus respectivos gabinetes. Los malosos nos comentan que no es que los nombres estén resguardados bajo llave y por ende todo está tan secreto, sino que más bien todavía no se deciden quién va a dónde y hará tal, pues aunque hay quienes desde el mes pasado están trabajando en la transición, lo cierto es que eso no garantiza que así se conformará el gabinete. Así que para no especular e impedir que hasta los involucrados coman ansias, pronto se oficializarán los equipos de Maru y Bonilla.

Después de que a principios de semana se oficializó lo que era un secreto a voces, de que sería el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, ayer Mario Vázquez presumió que ya iniciaron con la capacitación para tomar de lleno la Torre Legislativa la semana entrante, es así que a través de un curso de inducción, los legisladores electos pisaron la que será su casa al menos los próximos tres años.

Y porque desde ya, el alcalde electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha comenzado a afinar su tercera búsqueda por la gubernatura de Chihuahua, lo que implica realizar un buen trabajo los próximos tres años al frente de la fronteriza ciudad y entonces buscar la reelección para estar más vigente que nunca en el 2027, lo que seguramente lo ha puesto a pensar es ese distanciamiento cada vez más notable y que en estos días ha sido el tema a nivel nacional, entre el senador Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos caminos que han seguido juntos desde 1998 a la fecha, están a punto de bifurcarse. Y es que es sabido que Cruz es monrealista, quizá una de las razones por las que la candidatura de Morena a la gubernatura cayó en manos de Juan Carlos Loera a través de una encuesta en extremo cuchareada. Pero también es cierto que Cruz necesita el apoyo total del tabasqueño si es que pretende “transformar” Ciudad Juárez.

Por lo que a dos semanas de asumir la Presidencia Municipal de la ciudad más grande y poblada del estado, el expanista y hoy destacado morenista, está entre la espada y la pared, pero conociendo su colmillo, sabrá qué hacer para seguir apareciendo en la foto.