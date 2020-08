Todos a San Luis-Consultas-El consejo de Marko

Hoy, las miradas de Chihuahua estarán puestas en San Luis Potosí, y no solamente porque allá andará el gobernador Javier Corral en la reunión que él y sus homólogos sostendrán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque más de un centenar de campesinos de Chihuahua intentarán ser escuchados por el tabasqueño, quien supone tener la verdad absoluta en el conflicto de las presas del estado, por lo que los agricultores intentarán acercarse al inquilino de Palacio Nacional para exponerle su verdad, pues en múltiples ocasiones, los productores han insistido que su lucha no es para impedir el pago del Tratado de 1944, sino para garantizar el ciclo agrícola del año que entra, el cual peligra debido a la falta de lluvias en lo que va de este 2020, ya que aseguran que si realmente se respetara lo dicho por el Tratado, el agua de las presas no estaría siendo utilizada para pagarlo, al menos no antes de octubre, sin embargo, los malos manejos y el huachicol del agua que aplica la propia Comisión Nacional del Agua y su directora General, Blanca Jiménez, cuya dependencia federal, no conforme con extraer casi 400 millones de metros cúbicos a principios de año, insiste en llevarse 432 millones de metros cúbicos más, que se supone son los que se le deben a los Estados Unidos, a pesar de la extracción antes mencionada, de la cual se desconoce a dónde fueron a parar.

Sin embargo, esa no será la única protesta de los campesinos de la región centro-sur y noreste del estado, quienes alistan las matracas para ser escuchados por López Obrador en la capital potosina, sino que otro contingente alista una caravana que saldrá desde Delicias y tiene como meta el Palacio de Gobierno en Chihuahua capital, en protesta contra lo que ellos consideran una nula defensa del agua por parte del gobernador Javier Corral, a quien le tocará escuchar a sus paisanos la manera en que confrontan al Presidente de la República, mientras que acá en Chihuahua, tendrá que ser Joel Gallegos, el director de Gobernación, quien intente calmar los ánimos de los campesinos.

******

Hablando del gobernador Javier Corral, quien no solamente trae el pendiente del agua con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el tema del regreso a clases y la reactivación económica por el COVID-19, salió bien evaluado en la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky que mide la aprobación de cada uno de los 32 gobernadores del país, y aunque prácticamente quedó en el mismo lugar que el mes pasado, el 23, es preciso resaltar, y así lo destaca la casa encuestadora, que en un año, el Góber duplicó su aprobación, pues mientras en agosto del 2019 apenas alcanzaba el 20 por ciento de aprobación por parte de la ciudadanía, un año después, agosto de este año, Javier Corral logró el 40 por ciento de los cariños de los encuestados, vaya, mal no le ha ido al Gobernador en los últimos meses en que respecta a la visión que tienen de él sus gobernados, la pregunta es si lo sabrá explotar para el 2021.

******

Continuando con la grilla del 2021, quien convocó a reunión urgente y virtual ante los embates de la 4T y su justicia selectiva en el tema de la corrupción, es el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que ayer se reunió vía remota con los jefes de los diversos Comités Directivos Estatales azulados, por lo que ahí anduvo la presidenta del CDE chihuahuense, Rocío Reza Gallegos. Ahí, Marko Cortés les pidió a sus colegas panistas que se concentren en el proceso electoral que se viene, por más que desde el caso de Emilio Lozoya, exdirector General de Pemex, cuyos videos traen a más de diez con el Jesús en la boca y la Fiscalía General de la República los esté utilizando al calor de los tiempos electoreros, y es que a decir de los más enterados, se vienen golpes más duros en contra del PAN.

******

Y aunque la grilla traiga toda la atención, el que no se acaba de ir es el COVID-19 y por ende, la pandemia sigue muy viva, por más que el subsecretario Hugo López-Gatell afirme que va en “franco descenso”. Es así que sean peras o sean manzanas, más bien quesos, los malosos del Corredor Comercial allá en Cuauhtémoc nos comentan la crisis sanitaria que se vive en las diversas empresas del sector, ahí en la carretera que conduce de Cuauhtémoc a Álvaro Obregón. Los más enterados afirman que son varios los casos, algunos incluso brotes, que se han presentado en empresas de productos lácteos, sin embargo, algunos dueños se han negado a enviar a los afectados a su casa, en especial a las personas con las que el enfermo estuvo en contacto. Por lo pronto, las denuncias ya comenzaron a fluir en la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, que poco o nada hará al respecto, pues ya se sabe cómo se las gastan.