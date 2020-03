Tiro judicial-Sesión hoy-Dispersión por escrito-¿Toque de queda?

LOS MALOSOS NOS aseguraban ayer por la tarde que el Gobierno del Estado se aventará un tiro más con la justicia federal y no publicará en el Periódico Oficial la reinstalación mandatada como magistrado de Jorge Ramírez, quien el viernes pasado recibió una suspensión provisional que lo retrotrajo a su condición que guardaba al momento de la solicitud de procedencia de desafuero.

El 27 de febrero el pleno de los diputados locales decidieron votar a favor del desafuero, pese a que la mayoría de la Comisión Jurisdicional opinó lo contrario. Dos días después, es decir, el 29 de febrero, el Gobierno público el decreto legislativo. Ahora, el amparo tuvo lugar el 19 de marzo y para hoy 25 de marzo no aparecerá el mandato judicial federal, el cual debió aparecer en la edición del sábado 21 o en la de hoy 25, pero nada…

Sin embargo, por otra parte, nos cuentan los malosos, aún y cuando será hasta el 20 de abril cuando la justicia federal otorgue o no la suspensión definitiva, quien no debe de estar tan tranquilo es el propio Ramírez, pues sabe bien que el juez que analiza su caso lo ha bateado dos veces, por lo que la pelota sigue en el aire.

Lo que si sucedió es que ayer se convocó a la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado para analizar y votar lo que harán con respecto al mandato judicial federal que se le otorgó a Jorge Ramírez. Ayer circuló la convocatoria que extendieron los diputados Georgina Bujanda y René Frías. Hoy se sabrá cómo acomodarám las piezas en el Poder Legislativo.

******

Y PRECISAMENTE PORQUE no le perdonan ni la contingencia y mucho menos la cuarentena a la que lo querían obligar en el CERESO de Aquiles Serdán, es al magistrado Jorge Ramírez, pues ayer en Palacio de Gobierno y para irle dando trámite a ese asunto que trae un tanto ocupado al gobernador Javier Corral, se reunieron el fiscal César Peniche y el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, los cuales traen entre ceja y ceja al amparado integrante del Poder Judicial, además de que a la reunión palaciega no solamente estuvieron los dos abogados del gobierno estatal, sino que también el coordinador de los diputados locales de Morena, Miguel Colunga, así como el presidente del Congreso del Estado, René Frías, quien se incorporó a la junta minutos después. El tema: el desafuero que les bateó el juez Octavo de Distrito y que los metió en un broncón jurídico.

Por lo pronto, el fiscal Peniche ya advirtió que irán hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a decir del titular de la Fiscalía General del Estado, “todo esto lo vamos a hacer valer ante las instancias, ante el Consejo de la Judicatura, ante la Suprema Corte, porque sí vemos nosotros una actuación que nos genera muchas dudas”, aludiendo a que ellos no violentaron el amparo de Ramírez y que en cambio, el juez Tomás Cano se excedió en sus facultades.

Peeeero lo cierto es que la decisión no solamente fue del juez federal Cano, sino de un Tribunal Colegiado de Distrito, compuesto por tres magistrados y cuya decisión, guste o no, polémica o no, es simple y llanamente inatacable.

******

HOY Y PARA que vayan por escrito, que no quepa duda, quedan publicadas en el Periódico Oficial del Estado las restricciones que anunció el gobernador Javier Corral la noche del lunes, en donde informó del cierre de centros comerciales, religiosos, espirituales, parques, casinos, bares, cantinas y todos aquellos lugares públicos en donde puedan registrarse aglomeraciones de 10 personas en adelante, todo con la intención de evitar la propagación del Covid-19, virus que ha puesto en jaque a las potencias más poderosas del mundo y amenaza con extenderse en México, tan es así que en el estado ya existen seis casos, cuatro en Ciudad Juárez y dos más en Chihuahua capital, todos importados, pero que a decir de las autoridades de Salud de Gobierno del Estado, estamos a nada de que se incrementen los contagios, pues los casos de dispersión comunitaria en la entidad ya están incubándose, según declaraciones oficiales.

Es así que ante la omisión de algunos empresarios y dueños de negocios a los que se les solicitó su cierre, este día quedará por escrita la orden del gobernador Javier Corral, además de que ayer mismo quedó declarado el comienzo de la Fase 2 de la contingencia sanitaria por el coronavirus, por lo que las siguientes dos semanas serán cruciales para determinar lo que sucederán no sólo en Chihuahua, sino en todo el país, donde los casos de contagios van en aumento día con día.

******

AYER MISMO, LOS malosos nos confirmaron de una reunión entre los titulares de los 3 Poderes del Estado, en donde se abordó el asunto de la contingencia sanitaria frente a la pandemia del COVID 19. La discusión también abordó, nos dicen, la posibilidad de que se decrete un toque de queda oficial para mantener a los chihuahuenses forzosamente en sus casa durante 15 días a partir de este fin de semana.

Las autoridades de salud en la entidad no se encuentram en la misma línea que las del gobierno federal, y aunque la Cuarta Transformación ha pedido que no se caiga en pánico, la cercanía con Estados Unidos y la decisión que han ido tomando ciudades de la Unión Americana como El Paso, Texas, se encuentran conduciendo a los locales hacia un camino del encierro total mientras pasa la fase crítica del contagio, el cual a partir de este fin de semana y concluirlo la segunda o tercera de abril.

La discusión existe. La deliberación se conocerá en las próximas horas. Lo cierto es que una medida de esta envergadura tendría consecuencias no solamente sociales, sino políticas, porque se enfrentaría de nueva cuenta al Estado de Chihuahua con los lineamientos del Gobierno Federal.

******

A QUIENES POCO o nada les importó la sana distancia que dictó el gobierno federal con motivo del coronavirus, es a los senadores de Morena y sus aliados allá en la Cámara Alta, pues sin prevención y sin siquiera usar cubre bocas, se sentaron para participar en comisiones e incluso en sesión, lo que, para no variar, detonó una discusión con sus homólogos del PAN, los cuales han usado la situación para asegurar que los partidarios de la 4T poco les importa la salud pública, además, han aprovechado que algunos de ellos, como es el caso del senador Cruz Pérez Cuéllar, publicó una serie de imágenes en sus redes sociales donde se le ve jugando básquetbol con un grupo de persona e incluso teniendo contacto con menores de edad, lo que ha provocado que le tundan por ignorar las medidas de prevención.

******

NO CONFORME CON la pandemia que se vive y con el raquítico servicio de salud pública, el ISSSTE en Chihuahua está metido en un problema, y es que familiares de un hombre que falleció el pasado domingo 22 de marzo en el hospital Lázaro Cárdenas, acusaron a Manuel Acuña, subdirector médico, por presuntamente negar evaluaciones médicas urgentes para el hombre que arribó lesionado tras ser atropellado en la avenida Tecnológico, lo que a decir de sus familiares, complicó su salud y por ende falleció, es así que están solicitando la intervención del gobierno federal en el asunto, incluso, ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del funcionario.